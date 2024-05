Развенчиваем мифы о педикюре: правда о заботе о ногтях и коже стоп

Your browser does not support the audio element.

Многие женщины могут относиться к педикюру в салоне без особого энтузиазма, но на самом деле эта процедура может быть не менее важной, чем уход за кожей лица. Домашний уход за ногтями не всегда эффективен, особенно при наличии жесткой кожи, а неудобное положение при попытках сделать педикюр самостоятельно может быть вызвано различными факторами, включая проблемы со спиной. Мы собрали несколько странных мифов о педикюре, которые, по нашему мнению, стоит развенчать.

Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.