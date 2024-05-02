Развенчиваем мифы о педикюре: правда о заботе о ногтях и коже стоп

Три нелепых заблуждения о педикюре, которые стоит развеять

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины могут относиться к педикюру в салоне без особого энтузиазма, но на самом деле эта процедура может быть не менее важной, чем уход за кожей лица. Домашний уход за ногтями не всегда эффективен, особенно при наличии жесткой кожи, а неудобное положение при попытках сделать педикюр самостоятельно может быть вызвано различными факторами, включая проблемы со спиной. Мы собрали несколько странных мифов о педикюре, которые, по нашему мнению, стоит развенчать.

Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.

Миф 1

Ногти на ногах нужно стричь под корень Не все любят длинные ногти на ногах, но стричь ноготь слишком коротко также не рекомендуется. Это может привести к врастанию ногтя, особенно если обрезать его неаккуратно или слишком глубоко. Это особенно часто происходит, если после процедуры обувь сильно давит на ноготь.

Миф 2

Педикюр нужен только летом Существует мнение, что педикюр нужен исключительно летом, но на самом деле это не так. Проблемы с ногтями и кожей на стопах могут возникнуть в любое время года, и игнорировать их в холодное время может привести к более серьезным проблемам к летнему сезону. Рекомендуется посещать мастера по педикюру хотя бы раз в месяц в течение всего года.

Миф 3

Педикюр без покрытия смотрится убого Некоторые считают, что педикюр без нанесения покрытия выглядит недостаточно презентабельно. Однако хорошо выполненная работа мастера включает в себя тщательную обработку стоп и ногтей, и отсутствие покрытия не делает педикюр менее качественным.