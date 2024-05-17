Наши предки истребили пещерных медведей 10 000 лет назад: археологи обнаружили доказательства охоты каменного века

Учёные обнаружили, что древние люди охотились на пещерных медведей 300 000 лет назад

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Охотники каменного века, вооруженные деревянными копьями, сталкивались с устрашающими пещерными медведями (Ursus spelaeus), которые весили более 750 кг и достигали высоты более 3 метров.

Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Археологические находки, такие как каменный наконечник копья в позвонке пещерного медведя, найденный в Германии, свидетельствуют о том, что люди охотились на этих гигантов уже 29 000 лет назад.

Мюнцель и её коллеги выявили множество признаков охоты на пещерных медведей по всей Германии, начиная с 300 000 лет назад. Следы отрезов на костях, расколотые кости и царапины указывают на тщательную обработку туш. Хотя в ранние периоды гоминиды могли питаться трупами, с 40 000 лет назад охота стала систематической. Современные люди использовали все части медведей, делая из костей инструменты и украшения, сообщает Quaternary Science Reviews.

Интенсивная охота и конкуренция за пещеры могли способствовать исчезновению пещерных медведей около 10 000 лет назад, когда они окончательно исчезли. Популяция медведей начала сокращаться с появлением Homo sapiens, который наносил им значительный удар.