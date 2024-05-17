Супер-фрукты, которые можно давать собаке: ветеринары дали добро

Ветеринары назвали фрукты для собак

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Фрукты и ягоды являются ценными источниками витаминов, минералов и клетчатки, поэтому их рекомендуется вводить в диету собак.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако следует учитывать, что у некоторых животных может быть индивидуальная непереносимость определённых продуктов. При введении нового продукта начинайте с небольшого кусочка, чтобы предотвратить негативные реакции.

Яблоки

Интересно, что яблоки редко вызывают аллергию. Их полезные свойства можно усилить, если потереть яблоко вместе с морковью.

Груши

Этот фрукт также находится в списке гипоаллергенных и полезен для собак. Чтобы ваш питомец извлек максимум пользы, предпочтение следует отдавать самым спелым грушам.

Клубника

С клубникой необходимо быть осторожным, так как, несмотря на богатство витаминов C, K, B1, калия и магния, она может спровоцировать аллергическую реакцию.

Малина

Эти ягоды рекомендуется включать в рацион собак, потому что содержащиеся в них нутриенты помогают поддерживать остроту зрения и усиливают способность организма сопротивляться инфекциям.

Арбуз

Включая арбуз в рацион собаки, помните о его мочегонных свойствах. Также важно избегать угощения собаки арбузными корками.