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Неочевидные симптомы рака кишечника: их обычно игнорируют

Названы неочевидные симптомы рака кишечника

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Здоровье

Доктор Марк Портер рассказал о раке кишечника и симптомах, которые являются красными флагами этого заболевания и которые нельзя игнорировать. Некоторые признаки означают, что вам следует срочно обратиться за медицинской помощью

Названы неочевидные симптомы рака кишечника
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач предупреждает, что тем, кто не обращает внимания на ключевые признаки рака кишечника, возможно, придется пройти "агрессивное" лечение.

По словам доктора, обязательно стоит обратить внимание на наличие кровотечения, изменения в стуле, например, запоры или диарея. При таких симптомах стоит обязательно записаться к врачу для обследования. Прежде всего, вам нужно будет сдать анализ кала и крови. Иногда может потребоваться колоноскопия.

Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем будут выше ваши шансы на выздоровление и полное излечение.

 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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