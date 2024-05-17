Неочевидные симптомы рака кишечника: их обычно игнорируют

Доктор Марк Портер рассказал о раке кишечника и симптомах, которые являются красными флагами этого заболевания и которые нельзя игнорировать. Некоторые признаки означают, что вам следует срочно обратиться за медицинской помощью
Врач предупреждает, что тем, кто не обращает внимания на ключевые признаки рака кишечника, возможно, придется пройти "агрессивное" лечение.
По словам доктора, обязательно стоит обратить внимание на наличие кровотечения, изменения в стуле, например, запоры или диарея. При таких симптомах стоит обязательно записаться к врачу для обследования. Прежде всего, вам нужно будет сдать анализ кала и крови. Иногда может потребоваться колоноскопия.
Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем будут выше ваши шансы на выздоровление и полное излечение.
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