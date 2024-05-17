Неочевидные симптомы рака кишечника: их обычно игнорируют

Названы неочевидные симптомы рака кишечника

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Марк Портер рассказал о раке кишечника и симптомах, которые являются красными флагами этого заболевания и которые нельзя игнорировать. Некоторые признаки означают, что вам следует срочно обратиться за медицинской помощью

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Врач предупреждает, что тем, кто не обращает внимания на ключевые признаки рака кишечника, возможно, придется пройти "агрессивное" лечение.

По словам доктора, обязательно стоит обратить внимание на наличие кровотечения, изменения в стуле, например, запоры или диарея. При таких симптомах стоит обязательно записаться к врачу для обследования. Прежде всего, вам нужно будет сдать анализ кала и крови. Иногда может потребоваться колоноскопия.

Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем будут выше ваши шансы на выздоровление и полное излечение.