Портрет ипотечного заемщика 2024: снижение активности покупателей-инвесторов

На ипотечном рынке стало меньше покупателей-инвесторов. По итогам 2023 года их доля составила всего 2%, что вдвое меньше, чем в предыдущие годы, согласно совместному исследованию ВЦИОМ и "Дом.РФ" "Портрет ипотечного заемщика".
В прошлом году 72% ипотечных заемщиков приобретали жилье для собственного проживания. Еще 23% покупали квартиры для детей, родственников или в качестве дополнительного жилья для себя. При этом доля тех, кто покупал жилье, чтобы разъехаться с родственниками, за год выросла втрое — с 9% до 26%.
Только 2% жилищных кредитов были оформлены с инвестиционными целями, включая сдачу квартир в аренду. Наибольшая доля инвесторов была среди заемщиков "Семейной ипотеки" — 9%. Среди заемщиков "Льготной ипотеки" она составила 3%, а рыночной ипотеки — лишь 1%.
С 2017 года инвесторы ежегодно составляли около 5% ипотечных заемщиков. В 2022 году их доля снизилась до 4%.
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