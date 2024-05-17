Сенсация от Nio: электрокары по цене бензиновых машин — реальность уже сегодня

Китайский производитель электромобилей Nio объявил о планах запуска одной новой модели в год под своим более доступным брендом Onvo, цены на которые будут сопоставимы с бензиновыми автомобилями.
Это заявление было сделано после того, как компания представила внедорожник Onvo L60 с начальной ценой 219,900 юаней ($30,476), что на 12% ниже стартовой цены Model Y от Tesla в Китае.
Nio ожидает, что новый бренд начнет положительно влиять на общую прибыльность компании, когда ежемесячные продажи достигнут 20,000 единиц. В Китае, самом крупном автомобильном рынке мира, производители электромобилей сталкиваются с узкими маржами и замедлением продаж после длительной войны цен на фоне снижения потребительского спроса.
Многие компании теперь переключают фокус на зарубежные рынки. Nio сосредоточила усилия на сокращении затрат, чтобы оставаться на плаву, и планирует дополнительные инвестиции в инфраструктуру для электромобилей, такую как станции замены батарей, надеясь монетизировать это за счет увеличения числа пользователей.
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