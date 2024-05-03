Топ городов России для инвестиций в недвижимость 2024: где самая высокая доходность

РИА: выгодно инвестировать в недвижимость Горно-Алтайска и Норильска

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Норильск и Горно-Алтайск лидируют по доходам от инвестиций в жилую недвижимость в России, как показывает исследование РИА Новости.

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В Норильске аренда квартиры может приносить до 29 процентов в год, что аналитики связывают с быстрым ростом стоимости местной недвижимости. В Горно-Алтайске годовая доходность достигает почти 24 процентов. На третьем месте — Таганрог, где доход от аренды составляет около 23,8 процента в год.

Челябинск показал доходность в 22,2 процента, Владикавказ — 21,6 процента, а Салехард и Магадан — по 21,2 процента. Магнитогорск демонстрирует доходность в 20,7 процентов годовых, тогда как в Чебоксарах и Махачкале этот показатель чуть ниже 20 процентов.

Самые низкие показатели у Южно-Сахалинска, где доходность ушла в минус, составив -2,2 процента годовых, и столицы с показателем в 1,2 процента. В этих городах доходы от аренды практически равны уровню потребительской инфляции, что позволяет только сохранить капитал, но не увеличить его. В таких городах, как Хабаровск, Санкт-Петербург, Владивосток, Курск и Сочи, годовая доходность варьируется между 3 и 5 процентами.

Исследование учитывает среднюю доходность от аренды однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров за период с 2021 по 2023 год, включая все налоги, коммунальные платежи и расходы на капремонт.