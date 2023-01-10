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Ольга Лебедева

Турки хотят, чтобы Анкара "повернулась к России передом, а к США – задом"

Мир

Согласно недавнему социологическому опросу, проведённому в Турции, население страны в подавляющем большинстве положительно относятся к России и хотят, чтобы между Москвой и Анкарой были хорошие отношения.

Турки хотят, чтобы Анкара "повернулась к России передом, а к США – задом"

"Почти две трети опрошенных в 24 турецких провинциях заявили социологу Гезичи, что Россия относится к Турции дружелюбно, и лишь 24,2% считают Россию враждебной", — сообщил турецкий общенациональный телеканал Ulusal Kanal.

  • 72,8% респондентов считают, что Турция должна сохранять хорошие отношения с Россией,
  • 62,6% уверены — "Россия вносит позитивный вклад в турецкую экономику".

При этом к союзнику по НАТО — США — турки в большинстве своём относятся прямо противоположно. И уже не первый год. Симпатии к Вашингтону испарились после попытки военного переворота в 2016 году.

"Мы можем сказать, что люди более далеки от Запада и больше доверяют русским”, — сказал Мурат Гезичи, президент социологического агентства, проводившего срез общественного мнения (цитата Ulusal).

Членство в НАТО — не залог дружбы народов

Напомню, Турция вступила в НАТО в 1952 году и имеет вторую по величине постоянную армию после США. Связи между двумя народами этих двух стран ухудшались медленно, но верно. И по большей части из-за Вашингтона. Чего стоит одна только эпопея с решением Анкары в 2017 году купить зенитные ракеты большой дальности российского производства С-400. Тогда в наказание за своеволие США исключили Турцию из своей программы истребителей F-35.

Раскол усугубился в прошлом году, когда Анкара отказалась присоединиться к антироссийским санкциям Вашингтона, предложив вместо этого стать посредником между сторонами конфликта на Украине.

Кстати, общественное мнение в Турции поддерживает политику нейтралитета и категорически не согласно с западным нарративом о том, что никто на начало СВО Россию не провоцировал.

Майский опрос консалтинговой компании MetroPOLL показал, что только 33,7% турок обвиняют Москву в украинском конфликте, по сравнению с 48,3%, которые назвали виновниками Вашингтон и НАТО.

Но при этом Турция всячески старается соблюдать исключительно свои интересы: турки (не только власть, но и народ) по-прежнему поддерживают возглавляемый США блок — 60% выступают за продолжение членства своей страны в нём.

В Москве насчёт Турции-союзника иллюзий не питают

Несмотря на то что после новогодних праздников с подачи турецкого президента в информационном поле стали вновь появляться слухи о мирных переговорах между Россией и Украиной, хотя никаких реальных предпосылок для них нет, Москва получила лишнее доказательство того, что Реджеп Эрдоган банально "ловит рыбку в мутной воде", будучи не в состоянии сделать что-то полезное в этом направлении. Но говорит красиво.

"Турция в условиях бездействия мирового сообщества и обогащения торговцев оружием за счет украинского кризиса является единственной страной, которая одновременно ведет переговоры с Россией и Украиной с целью поиска мирного решения", — заявил недавно турецкий президент.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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