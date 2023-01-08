Специальная военная операция России на Украине — ничто иное, как контрнаступление Москвы против атлантистского мира под эгидой США. Итогом этой "прокси-войны между Соединёнными Штатами и РФ может стать крах и исчезновение не только Украины, но и ряда европейских государств".
Так считает автор статьи, опубликованной сетевым изданием Reseau International. Предлагаю саммари этого материала, показавшегося мне очень логичным.
"Давайте будем откровенны: США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины. Это означает, что они будут использовать других посредников для продолжения конфликта. Недостатка в кандидатах нет, но наиболее вероятными являются Польша, Литва, Румыния и Финляндия. Конечно, все зависит от русских…" — говорится в статье.
Варшава всячески демонстрирует, что очень взволнована идеей войны с Россией. Конечно, ее лидеры не настолько безумны, чтобы в одиночку вступить в бой. Но идея западной коалиции (как это уже бывало ранее) против России для неё весьма соблазнительна.
И если США выдвинут такую идею, Польша с радостью "впишется". Но, с большой долей вероятности, воевать будет одна, а Штаты — наживаться на поставках оружия.
Россия же не вторгнется на территорию страны, русские вернут своих воинственных соседей в девятнадцатый век, разрушив всю её современную инфраструктуру. За этим последует серьезный экономический кризис и массовый исход поляков в ЕС и США.
Таким образом, Польшу постигла бы та же участь, что и Украину, — пустынная земля, лишенная своего населения, на которой ни одной стране не будет позволено обосноваться.
В отличие от Польши, у которой может возникнуть соблазн вступить в военное противостояние с Россией, Литва на вооруженный конфликт не решится никогда. Но Вильнюс склонен принимать провокационные решения, которые в конечном итоге могут заставить Москву сокрушить это бывшее владение Российской империи. То, что Литва вообще существует — результат любезного согласия России купить её у шведов.
Если она продолжит лаять, на этот раз русский медведь сильно разозлится и одним ударом лапы сокрушит это маленькое и ничтожное государство.
Еще одна маленькая страна, которую США планируют использовать в качестве тарана против России.
Будучи членом НАТО, она представляет несколько опасностей:
В любом из этих сценариев Россия в отместку применит тот же формат демилитаризации с разрушением всей инфраструктуры и возвращением к средневековью.
Как и Украина, она относится к числу стран, которые не могут существовать без одобрения России. Эта страна с протяженностью границы более 1300 км является неотъемлемой частью стратегии США по окружению России. Последняя может быть вынуждена сделать то же самое, что и на Украине.
Признание существования этой страны зависит от ее нейтральной позиции:
Именно это соглашение Финляндия собирается нарушить, поставив под сомнение его существование. В зависимости от развития событий (размещение баз, пусковых установок ракет) Россия оставляет за собой право реагировать вплоть до роспуска этого северного государства.
Все эти — пока гипотетические — сценарии зависят от России и уровня угрозы, который она увидит от упомянутых государств.
В каждом варианте развития событий Россия уже признает: она в состоянии войны с НАТО. Таким образом, она больше не будет налагать на себя никаких ограничений.
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