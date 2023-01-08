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Ольга Лебедева

RI: какие страны Европы могут исчезнуть ради интересов США

Мир

Специальная военная операция России на Украине — ничто иное, как контрнаступление Москвы против атлантистского мира под эгидой США. Итогом этой "прокси-войны между Соединёнными Штатами и РФ может стать крах и исчезновение не только Украины, но и ряда европейских государств".

RI: какие страны Европы могут исчезнуть ради интересов США

Так считает автор статьи, опубликованной сетевым изданием Reseau International. Предлагаю саммари этого материала, показавшегося мне очень логичным.

Страны Европы, которые могут исчезнуть

"Давайте будем откровенны: США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины. Это означает, что они будут использовать других посредников для продолжения конфликта. Недостатка в кандидатах нет, но наиболее вероятными являются Польша, Литва, Румыния и Финляндия. Конечно, все зависит от русских…" — говорится в статье.

Польша

Варшава всячески демонстрирует, что очень взволнована идеей войны с Россией. Конечно, ее лидеры не настолько безумны, чтобы в одиночку вступить в бой. Но идея западной коалиции (как это уже бывало ранее) против России для неё весьма соблазнительна.

И если США выдвинут такую идею, Польша с радостью "впишется". Но, с большой долей вероятности, воевать будет одна, а Штаты — наживаться на поставках оружия.

Россия же не вторгнется на территорию страны, русские вернут своих воинственных соседей в девятнадцатый век, разрушив всю её современную инфраструктуру. За этим последует серьезный экономический кризис и массовый исход поляков в ЕС и США.

Таким образом, Польшу постигла бы та же участь, что и Украину, — пустынная земля, лишенная своего населения, на которой ни одной стране не будет позволено обосноваться.

Литва

В отличие от Польши, у которой может возникнуть соблазн вступить в военное противостояние с Россией, Литва на вооруженный конфликт не решится никогда. Но Вильнюс склонен принимать провокационные решения, которые в конечном итоге могут заставить Москву сокрушить это бывшее владение Российской империи. То, что Литва вообще существует — результат любезного согласия России купить её у шведов.

Если она продолжит лаять, на этот раз русский медведь сильно разозлится и одним ударом лапы сокрушит это маленькое и ничтожное государство.

Румыния

Еще одна маленькая страна, которую США планируют использовать в качестве тарана против России.

Будучи членом НАТО, она представляет несколько опасностей:

  • для РФ — её можно использовать в качестве базы для армий НАТО, которые войдут на Украину и развернутся в Одессе, чтобы помешать русским освободить город.
  • для Приднестровья, которое США могут подтолкнуть к войне с Молдавией, в которой у российского гарнизона численностью менее 2000 человек не было бы никаких шансов.

В любом из этих сценариев Россия в отместку применит тот же формат демилитаризации с разрушением всей инфраструктуры и возвращением к средневековью.

Финляндия

Как и Украина, она относится к числу стран, которые не могут существовать без одобрения России. Эта страна с протяженностью границы более 1300 км является неотъемлемой частью стратегии США по окружению России. Последняя может быть вынуждена сделать то же самое, что и на Украине.

Признание существования этой страны зависит от ее нейтральной позиции:

  • в 1948 году Финляндия и СССР подписали договор, в котором первая видела свой суверенитет, а вторая — безопасность.

Именно это соглашение Финляндия собирается нарушить, поставив под сомнение его существование. В зависимости от развития событий (размещение баз, пусковых установок ракет) Россия оставляет за собой право реагировать вплоть до роспуска этого северного государства.

Решать будет Россия

Все эти — пока гипотетические — сценарии зависят от России и уровня угрозы, который она увидит от упомянутых государств.

В каждом варианте развития событий Россия уже признает: она в состоянии войны с НАТО. Таким образом, она больше не будет налагать на себя никаких ограничений.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша литва польша европа россия румыния финляндия
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