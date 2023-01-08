RI: какие страны Европы могут исчезнуть ради интересов США

Специальная военная операция России на Украине — ничто иное, как контрнаступление Москвы против атлантистского мира под эгидой США. Итогом этой "прокси-войны между Соединёнными Штатами и РФ может стать крах и исчезновение не только Украины, но и ряда европейских государств".

Так считает автор статьи, опубликованной сетевым изданием Reseau International. Предлагаю саммари этого материала, показавшегося мне очень логичным.

Страны Европы, которые могут исчезнуть

"Давайте будем откровенны: США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины. Это означает, что они будут использовать других посредников для продолжения конфликта. Недостатка в кандидатах нет, но наиболее вероятными являются Польша, Литва, Румыния и Финляндия. Конечно, все зависит от русских…" — говорится в статье.

Польша

Варшава всячески демонстрирует, что очень взволнована идеей войны с Россией. Конечно, ее лидеры не настолько безумны, чтобы в одиночку вступить в бой. Но идея западной коалиции (как это уже бывало ранее) против России для неё весьма соблазнительна.

И если США выдвинут такую идею, Польша с радостью "впишется". Но, с большой долей вероятности, воевать будет одна, а Штаты — наживаться на поставках оружия.

Россия же не вторгнется на территорию страны, русские вернут своих воинственных соседей в девятнадцатый век, разрушив всю её современную инфраструктуру. За этим последует серьезный экономический кризис и массовый исход поляков в ЕС и США.

Таким образом, Польшу постигла бы та же участь, что и Украину, — пустынная земля, лишенная своего населения, на которой ни одной стране не будет позволено обосноваться.

Литва

В отличие от Польши, у которой может возникнуть соблазн вступить в военное противостояние с Россией, Литва на вооруженный конфликт не решится никогда. Но Вильнюс склонен принимать провокационные решения, которые в конечном итоге могут заставить Москву сокрушить это бывшее владение Российской империи. То, что Литва вообще существует — результат любезного согласия России купить её у шведов.

Если она продолжит лаять, на этот раз русский медведь сильно разозлится и одним ударом лапы сокрушит это маленькое и ничтожное государство.

Румыния

Еще одна маленькая страна, которую США планируют использовать в качестве тарана против России.

Будучи членом НАТО, она представляет несколько опасностей:

для РФ — её можно использовать в качестве базы для армий НАТО, которые войдут на Украину и развернутся в Одессе, чтобы помешать русским освободить город.

для Приднестровья, которое США могут подтолкнуть к войне с Молдавией, в которой у российского гарнизона численностью менее 2000 человек не было бы никаких шансов.

В любом из этих сценариев Россия в отместку применит тот же формат демилитаризации с разрушением всей инфраструктуры и возвращением к средневековью.

Финляндия

Как и Украина, она относится к числу стран, которые не могут существовать без одобрения России. Эта страна с протяженностью границы более 1300 км является неотъемлемой частью стратегии США по окружению России. Последняя может быть вынуждена сделать то же самое, что и на Украине.

Признание существования этой страны зависит от ее нейтральной позиции:

в 1948 году Финляндия и СССР подписали договор, в котором первая видела свой суверенитет, а вторая — безопасность.

Именно это соглашение Финляндия собирается нарушить, поставив под сомнение его существование. В зависимости от развития событий (размещение баз, пусковых установок ракет) Россия оставляет за собой право реагировать вплоть до роспуска этого северного государства.

Решать будет Россия

Все эти — пока гипотетические — сценарии зависят от России и уровня угрозы, который она увидит от упомянутых государств.

В каждом варианте развития событий Россия уже признает: она в состоянии войны с НАТО. Таким образом, она больше не будет налагать на себя никаких ограничений.

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