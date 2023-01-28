Аналитики Пентагона: конфликт на Украине пора сворачивать, США он уже невыгоден

И Москва, и Киев не намерены прекращать конфликт, поскольку считают, что выиграют от продолжения боевых действий, но их продление не отвечает интересам Вашингтона. К такому выводу пришли в аналитическом центре Пентагона.

Почему — RAND Corporation объяснила в отчёте, опубликованном в пятницу.

Документ под названием "Как избежать долгой войны”, написанная Сэмюэлем Чарапом и Мирандой Прибе, утверждают, что, "помимо минимизации рисков серьезной эскалации, интересам США лучше всего отвечало бы предотвращение затяжного конфликта", поскольку хотя интересы США "часто совпадают с интересами Украины, они не являются синонимами”.

По мнению авторов, конфликт на Украине уже нанёс значительный экономический, военный и репутационный ущерб России, поэтому его "дальнейшее постепенное ослабление, возможно, уже не является столь значительной выгодой для интересов США”.

"Цена для Запада не была незначительной: от сбоев на рынках энергоносителей, продовольствия и удобрений до затрат на поддержание платежеспособности украинского государства, которые со временем будут только умножаться”, — считают аналитики Пентагона.

Военная помощь НАТО Украине, по их мнению, "также может стать неприемлемой после определенного периода”, так как Россия способна "свести на нет достижения Украины на поле боя".

"Российско-украинский конфликт поглощает время высокопоставленных политиков и военные ресурсы США, отвлекая Вашингтон от других глобальных приоритетов, таких как Китай, и одновременно подталкивая Москву ближе к Пекину".

Короче говоря, вывод однозначен:

последствия длительной войны — от постоянных повышенных рисков эскалации до экономического ущерба — намного перевешивают возможные выгоды.

Москва "воспринимает эту войну как почти экзистенциальную и сигнализирует о высоком уровне решимости”, предупреждают авторы, подчёркивая: если продолжать поддерживать Киев на прежнем уровне, то "повышается вероятность того, что Россия может применить ядерное оружие, если почувствует угрозу".

При этом, Чарап и Прибе уверены, что дальнейшая игра не стоит свеч, поскольку делать ставку на то, что президент Зеленский победит и Украина вернёт все территории, на которые она претендует, и заставит Россию предстать перед судом за военные преступления и выплатить репарации, хоть и "оптимистично”, но "невероятно”. А потому пора запускать переговорный процесс, на который Киев идти не собирается. Но — в этом американские военные аналитики не сомневаются — ровно до тех пор, пока там уверены, что деньги и оружие продолжат поступать бесконечно и в требуемом количестве.

Что предлагают аналитики Пентагона

Для того, чтобы свернуть проект Украина и не потерять при этом лицо в глазах мирового сообщества, США могли бы "обусловить будущую военную помощь подтолкнув Украину переговорам”, предоставляя Киеву обязательства в области безопасности, но "не такие обязательные, как договоры о взаимной обороне” или членство в НАТО, говорится в докладе.

Кроме того, Вашингтон ещё должен дать Москве гарантии нейтралитета Украины и установить "условия для смягчения санкций”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Основанная в 1948 году военно-промышленным комплексом США, компания RAND десятилетиями предоставляла Пентагону политические консультации.

В 2019 году аналитический центр представил план "чрезмерного расширения и разбалансировки” России, который включал экономические санкции, отправку оружия на Украину, содействие восстаниям в Центральной Азии и даже развертывание большего количества ядерного оружия в Европе.

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