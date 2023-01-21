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Ольга Лебедева

Шарль Мишель: Евросовету всё сложнее договариваться с Киевом

Мир

В четверг президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Киев "с рабочим визитом". Он обсудил, помимо прочего, "хотелки" украинского руководства по части нового пакета санкций в отношении России.

Шарль Мишель: Евросовету всё сложнее договариваться с Киевом

После переговоров еврочиновник признал: договариваться с президентом Украины Владимиром Зеленским "становится всё более сложно". Заявление это, как сообщает Bloomberg, было сделано после того, как Зеленский призвал ЕС ввести еще более жёсткие ограничения в отношении Москвы.

"Каждая дискуссия о санкциях намного сложнее, чем предыдущая, — сказал Мишель журналистам. — У нас хорошие дебаты с президентом Зеленским, и я проинформирую своих коллег о том, каковы украинские предложения. Нам нужно время на консультации. Но я уверен, что мы сможем усилить давление на Кремль”.

Мишель добавил, что ЕС всё же примет десятый пакет санкций в отношении Москвы:

"Мы должны посмотреть, на какие дополнительные сектора могут быть нацелены в будущем".

"Миссия невыполнима"

Зеленский призвал Брюссель нацелиться на российскую атомную промышленность, включая "все организации, участвующие в российской ракетной программе". А заодно потребовал полного запрета на экспорт российских энергоносителей.

Напомню, что ранее усилия руководства Евросоюза по полному отказу от российской нефти и газа натолкнулись на сопротивление со стороны ряда стран. Например, Венгрии, экономика которой сильно зависит от российских энергоносителей.

"На российскую энергетику приходится 85% потребления газа Венгрией и 65% спроса на нефть. Это не может быть изменено в одночасье. Наша позиция ясная: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена ”, — объяснил на прошлой неделе государственный секретарь страны по иностранным делам Тамас Менцер.

Венгерское правительство опубликовало результаты опроса, проведённого в январе, которые показали:

  • 97% венгров против антироссийских санкций, "которые наносят серьезный ущерб”.

Зеленский "на своей волне"

Несмотря на то, что визит европейского чиновника в общем-то оказался "ни о чём" — ничего конкретного он Киеву не пообещал, а вроде как, напротив, задумался о наметившихся разногласиях "по принципиальным вопросам", Владимир Зеленский не унывает, оценивая итоги встречи:

"Содержательные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Украина и Европейский союз уже достигли весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы достичь еще больших", — сообщил он.

Словно не слыша того, что говорил глава Евросовета, президент Украины на совместной с ним пресс-конференции гнул свою линию:

"Многие страны Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили (Германии), — заявил он. — Польша готова, Финляндия, Португалия, Испания и ещё достаточное количество стран готовы дать Украине танки, которые сейчас стоят у них на вооружении. Готовы давно. И дали бы раньше, но ждут согласия страны, владеющей лицензией на них.

Мы жмём политически, но главное жмём аргументированно: против тысяч танков РФ недостаточно мужества и мотивации наших военных. Нужно соответствующее оружие".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина владимир зеленский
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