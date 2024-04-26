Инвесторы рассказали, какие закрытые паевые фонды принесут прибыль в 2024 году

В 2024 году некоторые закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости могут принести прибыль, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на экспертов.
Специалисты считают, что ставку следует делать на сектор складской недвижимости и центры обработки данных (ЦОД) с учетом цифровизации и криптовалют.
Владимир Стольников, руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК "Альфа-Капитал", отмечает, что российский рынок ЦОД открывает новые возможности для частных инвесторов. По его мнению, нормальная прибыль от таких проектов для девелоперов составляет от 25%.
Эксперт подчеркивает, что в течение 5-7 лет такие вложения могут принести солидную доходность. Еще одним фаворитом инвесторов является сектор складской недвижимости.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".