Инвесторы рассказали, какие закрытые паевые фонды принесут прибыль в 2024 году

В 2024 году некоторые ЗПИФ недвижимости могут принести прибыль

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году некоторые закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости могут принести прибыль, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на экспертов.

Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla is licensed under public domain

Специалисты считают, что ставку следует делать на сектор складской недвижимости и центры обработки данных (ЦОД) с учетом цифровизации и криптовалют.

Владимир Стольников, руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК "Альфа-Капитал", отмечает, что российский рынок ЦОД открывает новые возможности для частных инвесторов. По его мнению, нормальная прибыль от таких проектов для девелоперов составляет от 25%.

Эксперт подчеркивает, что в течение 5-7 лет такие вложения могут принести солидную доходность. Еще одним фаворитом инвесторов является сектор складской недвижимости.