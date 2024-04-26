Неожиданное открытие: ваши кошки знают о вас больше, чем вы думаете

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Оказывается, кошки следят за нами дома

2:05
Зоосфера » Кошки

Если вы считаете, что кошки равнодушны к своим владельцам и окружающим людям, вы заблуждаетесь. Несмотря на распространенный миф о нелюдимости кошек, те, кто содержит этих животных, хорошо знают, насколько они могут быть нежными и любящими. Кошки куда сильнее привязываются к нам, чем может показаться на первый взгляд. Это подтверждено новым исследованием!

Оказывается, кошки следят за нами дома
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследовательская группа из Киотского университета под руководством психолога Сахо Такаги установила, что кошки внимательно следят за своими хозяевами дома. Результаты их работы опубликованы в научном журнале PLOS One.

Выяснилось, что кошки используют различные контекстные подсказки для определения местоположения своих хозяев, даже когда те уходят в соседнюю комнату или перемещаются по дому.

В рамках эксперимента исследователи записывали голоса владельцев, обращающихся к своим питомцам по имени, а также другие звуки, например, голоса посторонних и мяуканье других кошек. После этого анализировалась реакция кошек на воспроизведение этих звуков.

Согласно отчету, кошки особенно удивлялись, слыша голос своих хозяев. Это удивление усиливалось, если кошки видели, как хозяева покидали комнату, и вдруг слышали их голоса поблизости, что вызывало у животных недоумение. Исследователи полагают, что такая реакция указывает на то, что кошки формируют в уме карту перемещений своего человека и постоянно отслеживают его местонахождение.

"Результаты показали, что кошки были удивлены, когда их хозяева, как будто, "телепортировались" в неожиданное место. Они не проявляли такой же реакции на несоциальные стимулы", — отмечается в исследовании.

Эти данные предполагают, что кошки обладают ментальным представлением о том, где находится их хозяин вне поля их видимости, и определяют его расположение по голосу, демонстрируя социально-пространственное восприятие.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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