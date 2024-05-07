Благодаря вмешательству прокуратуры, жителю Кузбасса с инвалидностью удалось получить кресло-коляску

В городе Топки житель с инвалидностью оказался без необходимого кресла-коляски с механическим управлением и других средств реабилитации, которые не были предоставлены ему Кемеровским отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
Столкнувшись с отсутствием жизненно важных устройств, мужчина обратился за помощью в местную прокуратуру. Проведённая проверка выявила нарушение его прав. В результате, прокурор подал иск в суд, который постановил, что социальное страхование должно устранить допущенные нарушения.
По информации от пресс-службы прокуратуры Кузбасса, после судебного решения, мужчине были предоставлены все необходимые средства реабилитации.
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