Благодаря вмешательству прокуратуры, жителю Кузбасса с инвалидностью удалось получить кресло-коляску

Соцфонд в Кузбассе отказал инвалиду в получении кресла-коляски

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

В городе Топки житель с инвалидностью оказался без необходимого кресла-коляски с механическим управлением и других средств реабилитации, которые не были предоставлены ему Кемеровским отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by W.carter is licensed under CC0

Столкнувшись с отсутствием жизненно важных устройств, мужчина обратился за помощью в местную прокуратуру. Проведённая проверка выявила нарушение его прав. В результате, прокурор подал иск в суд, который постановил, что социальное страхование должно устранить допущенные нарушения.

По информации от пресс-службы прокуратуры Кузбасса, после судебного решения, мужчине были предоставлены все необходимые средства реабилитации.