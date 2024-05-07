Шоумен Стас Барецкий планирует превратить особняк Пугачевой в тюрьму для иноагентов

Стас Барецкий намерен купить бывший замок Пугачевой в Грязи

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шоумен Стас Барецкий выразил желание преобразовать бывший особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, который включён в реестр иноагентов Минюстом РФ, в тюрьму для иноагентов. Об этом он сообщил в интервью для NEWS. ru.

Фото: IG Максима Галкина

Барецкий утверждает, что приобрел данный особняк, расположенный в подмосковной Грязи, и заметил, что его планировка напоминает тюрьму с узкими коридорами и комнатами по бокам. Он предположил, что такое строение могло быть задумано для каких-то специфических целей, возможно, даже для содержания артистов-конкурентов.

По плану Барецкого, лица с статусом иноагента будут жить в замке под строгой охраной и заниматься патриотическим искусством. В замке предусмотрен театр и концертная площадка для постановок спектаклей и пения песен о любви к Родине.

Барецкий объясняет необходимость охраны тем, что люди творческих профессий зачастую бывают "немного нездоровыми". Охрана должна будет следить за порядком и предотвращать возможные инциденты. Также предусмотрены прогулочные территории для заключённых.