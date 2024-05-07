Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От ромашки до лаванды: восемь природных миорелаксантов для облегчения боли в мышцах
Жулин раскрыл заработки фигуристов во время отстранения от соревнований
Борислав Брондуков в фильме про Шерлока Холмса говорил голосом Игоря Ефимова
Названы самые малолюдные направления для отдыха в мае
Как достичь долгого цветения ирисов
Animal Cognition: стало известно, зачем белухи меняют форму лба
Полезные свойства лайма для здоровья
Соцфонд в Кузбассе отказал инвалиду в получении кресла-коляски
Плов из курицы в духовке: его можно приготовить из любых частей птицы
Шоумен Стас Барецкий планирует превратить особняк Пугачевой в тюрьму для иноагентов

Стас Барецкий намерен купить бывший замок Пугачевой в Грязи

1:14
Недвижимость

Шоумен Стас Барецкий выразил желание преобразовать бывший особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, который включён в реестр иноагентов Минюстом РФ, в тюрьму для иноагентов. Об этом он сообщил в интервью для NEWS. ru.

Стас Барецкий намерен купить бывший замок Пугачевой в Грязи
Фото: IG Максима Галкина

Барецкий утверждает, что приобрел данный особняк, расположенный в подмосковной Грязи, и заметил, что его планировка напоминает тюрьму с узкими коридорами и комнатами по бокам. Он предположил, что такое строение могло быть задумано для каких-то специфических целей, возможно, даже для содержания артистов-конкурентов.

По плану Барецкого, лица с статусом иноагента будут жить в замке под строгой охраной и заниматься патриотическим искусством. В замке предусмотрен театр и концертная площадка для постановок спектаклей и пения песен о любви к Родине.

Барецкий объясняет необходимость охраны тем, что люди творческих профессий зачастую бывают "немного нездоровыми". Охрана должна будет следить за порядком и предотвращать возможные инциденты. Также предусмотрены прогулочные территории для заключённых.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для садоводов: как формировать шар из петунии?

Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.

Делимся советами любителям петунии
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой
Последние материалы
Стас Барецкий намерен купить бывший замок Пугачевой в Грязи
Animal Cognition: стало известно, зачем белухи меняют форму лба
Полезные свойства лайма для здоровья
Соцфонд в Кузбассе отказал инвалиду в получении кресла-коляски
Плов из курицы в духовке: его можно приготовить из любых частей птицы
Кристина Орбакайте возвращается на сцену: летние концерты в России
Стало известно, почему необходимо спать с кошкой
Макгрегор о желании Оливейры страховать его бой: "Я уделаю вас обоих за вечер"
Избегайте дискомфорта: советы по макияжу для чувствительных глаз
Владимир Этуш умел своим обаянием спасти репутацию любого отрицательного героя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников