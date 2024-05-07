Иранские яйца едут в Россию: масштабный экспорт благодаря зоне свободной торговли

Иран впервые отправит партию яиц в Россию уже на следующей неделе. Об этом заявил председатель Союза птицеводов Ирана Хамид Реза Кашани.
Кашани выразил надежду, что экспорт иранской продукции в Россию станет устойчивым благодаря визиту президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву 7 декабря и подписанию 25 декабря 2023 года полноформатного соглашения о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном.
Однако он отметил, что в России действуют строгие санитарные требования и карантинные меры.
Кашани также добавил, что власти Ирана стремятся увеличить экспорт яиц до 150-160 тысяч тонн к марту 2025 года.
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