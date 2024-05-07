Какими 3 преимуществами обладают владельцы собак: самые неожиданные результаты

Ученые назвали преимущества владельцев собак

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые люди не заводят собак из-за различных объективных причин, включая необходимость в ответственности, финансовых затратах и времени.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Иногда может казаться, что собака лишь потребляет наши ресурсы. В то же время, животные приносят значительные выгоды в обмен.

Преимущества владения собакой:

Преодоление одиночества и его последствий

Эксперты утверждают, что наличие собаки может эффективно решить проблему одиночества. Собаки показывают высокий уровень социальных навыков, активно стремясь к общению с человеком.

Кроме того, присутствие собаки способствует предотвращению депрессии из-за одиночества и может даже помочь в профилактике деменции.

Существенно снижается риск сердечных заболеваний

Исследования показали, что регулярное общение с собаками уменьшает вероятность развития болезней сердца и сосудов, благодаря улучшению физической активности.

Однако забота о собаке требует активности: нужно придумывать игры и гулять на свежем воздухе.

Улучшенная реакция на стресс

Собака помогает владельцу по-новому смотреть на стрессовые ситуации. Просто присутствие животного в жизни делает нас лучше.

Сон в одном помещении с собакой может облегчить симптомы невроза и снизить тревожность, благоприятно влияя на общее состояние здоровья хозяина.