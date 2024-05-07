Прокуратура Старокулаткинского района выявила нарушения в назначении детских пособий

Прокуратура Старокулаткинского района провела аудит, чтобы оценить, насколько эффективно соблюдаются законы о защите прав детей.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники регионального филиала Фонда пенсионного и социального страхования России неправомерно установили размер ежемесячного пособия для местной жительницы за рождение и уход за ребенком в половину от прожиточного минимума.
"Эти действия повлекли ущемление интересов лиц, нуждающихся в особой государственной защите, что послужило основанием для внесения представления об устранении нарушений закона", — сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
В результате вмешательства прокуратуры мать маленькой девочки получила полный размер пособия, сообщает портал ulpravda.ru.
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