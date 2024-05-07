Лёгкий капустно-морковный салат с заправкой из йогурта и мёда: то, что нужно для детокса весной

Салат из свежей капусты и моркови: с необычной йогуртово-медовой заправкой

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам вкусный и оригинальный рецепт салата из свежей капусты и моркови с пикантной йогуртово-медовой заправкой. Это очень просто и быстро! Попробуйте его приготовить, мы не сомневаемся, что этот салатик от сайта "Лайфхакер.ру" вам придётся по душе.

Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления возьмите:

1/4 среднего кочана капусты,

1 крупную морковь,

половину пучка зелёного лука,

150 г греческого йогурта,

1 столовую ложку лимонного сока,

2 столовые ложки яблочного уксуса,

2 столовые ложки жидкого мёда,

1 чайную ложку горчицы,

соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Натрите капусту на тонкой тёрке либо нашинкуйте, и нарежьте морковь соломкой. Мелко нарежьте зелёный лук. Положите все нарезанные овощи в миску для салата. В отдельной миске, смешайте греческий йогурт, лимонный сок, яблочный уксус, жидкий мёд, горчицу, соль и черный перец. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились и образовалась однородная заправка. Полейте овощи в миске йогуртово-медовой заправкой и тщательно перемешайте салат, чтобы каждый ингредиент покрылся соусом.

Теперь ваш освежающий и вкусный салат из свежей капусты и моркови с необычной йогуртово-медовой заправкой готов к подаче на стол! Вы можете наслаждаться им в качестве самостоятельного блюда или сервировать как гарнир к основному блюду. Приятного аппетита!