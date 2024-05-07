Укрепит сосуды и защитит от кариеса: чем ещё полезен лайм для здоровья

Лайм сочный, освежающий, с ярко выраженной кислинкой. Его можно есть просто так, нарезав тонкими ломтиками.
Плод лимона желтый и крупнее, чем плод зеленого лайма. Цвет мякоти у них тоже разный — у лимона она более прозрачная. Еще есть существенная разница во вкусе. Лимон более кислый, в то время как лайм имеет необычную горчинку.
Все части лайма обладают антисептическими, противовирусными и противоревматическими свойствами.
Лайм эффективно снимает боли в горле, желудке и кишечнике, успокаивает и нейтрализует последствия стресса. Лаймы очень богаты витамином С, железом и кальцием. Они также содержат много витамина А и витаминов группы В, кальция, калия и фосфора.
Аскорбиновая кислота в их составе укрепляет сосуды, а фосфор и кальций помогут защитить зубы от кариеса. Лайм также используют при лечении бородавок, герпеса, папиллом, комедонов, простуды, авитаминоза.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.