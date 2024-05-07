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Укрепит сосуды и защитит от кариеса: чем ещё полезен лайм для здоровья

Полезные свойства лайма для здоровья

1:13
Здоровье

Лайм сочный, освежающий, с ярко выраженной кислинкой. Его можно есть просто так, нарезав тонкими ломтиками.

Полезные свойства лайма для здоровья
Фото: pxhere.com by rawpixel.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В чем разница между лимоном и лаймом

Плод лимона желтый и крупнее, чем плод зеленого лайма. Цвет мякоти у них тоже разный — у лимона она более прозрачная. Еще есть существенная разница во вкусе. Лимон более кислый, в то время как лайм имеет необычную горчинку.

Чем полезен лайм

Все части лайма обладают антисептическими, противовирусными и противоревматическими свойствами.

Лайм эффективно снимает боли в горле, желудке и кишечнике, успокаивает и нейтрализует последствия стресса. Лаймы очень богаты витамином С, железом и кальцием. Они также содержат много витамина А и витаминов группы В, кальция, калия и фосфора.

Аскорбиновая кислота в их составе укрепляет сосуды, а фосфор и кальций помогут защитить зубы от кариеса. Лайм также используют при лечении бородавок, герпеса, папиллом, комедонов, простуды, авитаминоза.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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