Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Борислав Брондуков в фильме про Шерлока Холмса говорил голосом Игоря Ефимова
Названы самые малолюдные направления для отдыха в мае
Как достичь долгого цветения ирисов
Стас Барецкий намерен купить бывший замок Пугачевой в Грязи
Animal Cognition: стало известно, зачем белухи меняют форму лба
Полезные свойства лайма для здоровья
Соцфонд в Кузбассе отказал инвалиду в получении кресла-коляски
Плов из курицы в духовке: его можно приготовить из любых частей птицы
Кристина Орбакайте возвращается на сцену: летние концерты в России
Жулин рассказал, сколько сейчас зарабатывают российские фигуристы

Жулин раскрыл заработки фигуристов во время отстранения от соревнований

0:52
Спорт

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал о заработках наших фигуристов в условиях отстранения от международных соревнований.

Жулин раскрыл заработки фигуристов во время отстранения от соревнований
Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Сейчас русские фигуристы практически ничего не потеряли, потому что федерация очень здорово поддерживает", — сказал Жулин в эфире YouTube-канала "Это футбол, брат!".

Он уточнил, что российские фигуристы зарабатывают более миллиона рублей.

"Не все старты так хорошо оплачиваются, но, грех жаловаться, потому что во времена, которые сейчас у нас происходят, деньги уходят из спорта, из многих видов спорта. Однако фигуристы всегда на виду", — добавил он.

По словам Жулина, зарплаты фигуристов все равно не соизмеримы с зарплатами футболистов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Для садоводов: как формировать шар из петунии?

Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.

Делимся советами любителям петунии
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
У мужских кустов клубники урожая будет меньше, чем у женских
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой
Последние материалы
Стас Барецкий намерен купить бывший замок Пугачевой в Грязи
Animal Cognition: стало известно, зачем белухи меняют форму лба
Полезные свойства лайма для здоровья
Соцфонд в Кузбассе отказал инвалиду в получении кресла-коляски
Плов из курицы в духовке: его можно приготовить из любых частей птицы
Кристина Орбакайте возвращается на сцену: летние концерты в России
Стало известно, почему необходимо спать с кошкой
Макгрегор о желании Оливейры страховать его бой: "Я уделаю вас обоих за вечер"
Избегайте дискомфорта: советы по макияжу для чувствительных глаз
Владимир Этуш умел своим обаянием спасти репутацию любого отрицательного героя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников