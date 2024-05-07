Жулин рассказал, сколько сейчас зарабатывают российские фигуристы

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и Европы, а ныне заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал о заработках наших фигуристов в условиях отстранения от международных соревнований.
"Сейчас русские фигуристы практически ничего не потеряли, потому что федерация очень здорово поддерживает", — сказал Жулин в эфире YouTube-канала "Это футбол, брат!".
Он уточнил, что российские фигуристы зарабатывают более миллиона рублей.
"Не все старты так хорошо оплачиваются, но, грех жаловаться, потому что во времена, которые сейчас у нас происходят, деньги уходят из спорта, из многих видов спорта. Однако фигуристы всегда на виду", — добавил он.
По словам Жулина, зарплаты фигуристов все равно не соизмеримы с зарплатами футболистов.
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