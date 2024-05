Почему Мурманская область и Краснодарский край малопопулярны у туристов в мае: анализ туротрасли

Your browser does not support the audio element.

Туристические эксперты указывают на низкую популярность Мурманской области для поездок в мае, особенно в рабочие дни, ссылаясь на данные сервиса "Туту", которые приводит издание "Известия". Они отмечают, что прохладная погода, дожди и заморозки могут снизить интерес к путешествиям на север, однако возможность покататься на лыжах до закрытия сезона в июне все еще привлекает.

Фото: Openverse by True New Zealand Adventures is licensed under CC BY 2.0