Почему Мурманская область и Краснодарский край малопопулярны у туристов в мае: анализ туротрасли

Туристические эксперты указывают на низкую популярность Мурманской области для поездок в мае, особенно в рабочие дни, ссылаясь на данные сервиса "Туту", которые приводит издание "Известия". Они отмечают, что прохладная погода, дожди и заморозки могут снизить интерес к путешествиям на север, однако возможность покататься на лыжах до закрытия сезона в июне все еще привлекает.
Краснодарский край также испытывает спад туристической активности в этот период года. Несмотря на более холодное море, эксперты подчеркивают возможности для посещения местных водопадов, гор или проведения выходных в спа-отелях как альтернативу.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.