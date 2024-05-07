Плов из курицы: получается очень ароматным, готовится в духовке

Плов с курицей в духовке — это не только простое и вкусное блюдо, но и замечательная альтернатива традиционному способу приготовления плова на плите. Этот рецепт от KP.RU очень удобен, так как достаточно собрать все ингредиенты в глубокой посуде с крышкой и дать им запечься в духовке.
Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для приготовления этого плова вам понадобятся:
200 г риса,
250 г курицы,
150 г лука,
150 г моркови,
4-5 зубчиков чеснока,
50 мл масла растительного,
соль, перец, паприка и сушёный барбарис — по вкусу.
Приготовление
Сначала нарежьте лук и морковь, а также курицу на небольшие кусочки.
Разогрейте масло в сковороде и обжарьте курицу вместе с луком и морковью до золотистого цвета. Добавьте соль и перец по вкусу, а также паприку для придания аромата.
Затем переложите зажарку в глубокую посуду, которая может быть использована в духовке, и равномерно распределите её по дну.
Выложите рис (промытый) сверху и добавьте мелко нарезанный чеснок и сушёный барбарис для придания пикантности. Налейте воды, чтобы она была выше уровня риса примерно на 2 пальца. Покройте посуду крышкой и поставьте её в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия.
Готовьте плов в течение 40-50 минут, пока рис не станет мягким и пропитается вкусом курицы и специй.
Когда плов будет готов, аккуратно достаньте его из духовки и перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
Подайте горячий плов с курицей на стол и наслаждайтесь его ароматом и вкусом. Этот плов отлично подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Попробуйте этот рецепт и порадуйте своих близких и гостей вкусным и сытным блюдом!
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