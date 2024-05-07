Плов из курицы: получается очень ароматным, готовится в духовке

Плов из курицы в духовке: его можно приготовить из любых частей птицы

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов с курицей в духовке — это не только простое и вкусное блюдо, но и замечательная альтернатива традиционному способу приготовления плова на плите. Этот рецепт от KP.RU очень удобен, так как достаточно собрать все ингредиенты в глубокой посуде с крышкой и дать им запечься в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org by Юкатан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления этого плова вам понадобятся:

200 г риса,

250 г курицы,

150 г лука,

150 г моркови,

4-5 зубчиков чеснока,

50 мл масла растительного,

соль, перец, паприка и сушёный барбарис — по вкусу.

Приготовление

Сначала нарежьте лук и морковь, а также курицу на небольшие кусочки. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте курицу вместе с луком и морковью до золотистого цвета. Добавьте соль и перец по вкусу, а также паприку для придания аромата. Затем переложите зажарку в глубокую посуду, которая может быть использована в духовке, и равномерно распределите её по дну. Выложите рис (промытый) сверху и добавьте мелко нарезанный чеснок и сушёный барбарис для придания пикантности. Налейте воды, чтобы она была выше уровня риса примерно на 2 пальца. Покройте посуду крышкой и поставьте её в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия. Готовьте плов в течение 40-50 минут, пока рис не станет мягким и пропитается вкусом курицы и специй. Когда плов будет готов, аккуратно достаньте его из духовки и перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

Подайте горячий плов с курицей на стол и наслаждайтесь его ароматом и вкусом. Этот плов отлично подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Попробуйте этот рецепт и порадуйте своих близких и гостей вкусным и сытным блюдом!