Белухи меняют форму лба: стала известна причина такого поведения животных

Ученые из Род-Айлендского университета изучали уникальную способность белух менять форму мелона — жировой подушки на лбу, используемой для эхолокации, чтобы выяснить ее роль.
В ходе исследования, проведенного в Mystic Aquarium в Коннектикуте и в канадском Marineland, было зарегистрировано 2570 эпизодов изменения формы мелона, чаще всего во время социальных взаимодействий. Ученые выделили пять основных типов изменения формы мелона, каждый из которых соответствовал определенным типам поведения, сообщает Animal Cognition.
Хотя точная причина и значение этих изменений пока не ясны, предполагается, что это один из способов коммуникации, дополняющий их сложный арсенал звуковых сигналов и телесных жестов.
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