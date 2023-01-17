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Ольга Лебедева

Военно-чиновничий десант США инспектирует Украину

Мир

В понедельник в Киев прибыла делегация высокопоставленных военных и дипломатических чиновников США. Они пообщались со своими украинскими коллегами и встретились с президентом Зеленским.

Военно-чиновничий десант США инспектирует Украину

В составе американского "десанта" заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, заместитель министра обороны Колин Каль и первый заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер. Официальный повод визита — "обсуждение дипломатических усилий, экономической помощи и будущих торговых отношений".

Как сообщается на сайте Госдепа США, "перед визитом в Киев делегация сделала остановки в Германии и Польше, чтобы рассмотреть помощь США в области безопасности Украине".

Во время пребывания в Киеве американские чиновники встретились

  • с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы "обсудить, как американская и международная помощь помогла стабилизировать экономику Украины и как можно развивать прочное американо-украинское торговое и инвестиционное партнерство по мере восстановления Украины";
  • с министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы "обсудить дипломатические усилия и помощь в области безопасности для укрепления возможностей Украины";
  • с вице-премьером Александром Кубраковым и гендиректором "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, чтобы "рассмотреть чрезвычайные усилия по ремонту и поддержанию энергетической системы Украины, несмотря на жестокие, продолжающиеся атаки России на критическую инфраструктуру".

Из сообщения пресс-службы Госдепа понятно, что приезжали американские "товарищи" для того, чтобы проверить на месте, как обстоят дела и насколько решительно настроены их украинские "подопечные" продолжать войну. Почему? Да потому, что люди они все здраво и трезвомыслящие и  "стабилизацию" чьими бы то ни было усилиями "экономики Украины" обсуждать точно не могли, не говоря уж о "дипломатических усилиях" по обеспечению безопасности Украины. Последнего ведь — это уже не раз подтверждалось не словами, а делами — в Вашингтоне не хотят абсолютно.

Но, и это стоит признать, приличия были соблюдены. И, похоже, сами инспектируемые ни о чём не догадались.

Марк Милли от компании оторвался

Пока американский высокопоставленный десант инспектировал Киев, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли встретился с украинскими солдатами, проходящими подготовку на пентагоновской базе в Германии.

Он посетил тренировочный полигон армии США Графенвер в немецкой земле Бавария, где понаблюдал за тем, как с будущими ВСУшниками работают американские инструкторы.

Кстати, как пишут в западных СМИ, хотя журналистам был разрешен доступ на тренировочный полигон, им запретили вести фото и видеосъёмку генерала, когда он разговаривал с украинцами, или передавать содержание их разговоров.

Сам же Милли сказал, что Пентагон "надеется подготовить 500 боеспособных солдат за пять-восемь недель", пояснив, что новая (специально под украинцев разработанная) программа будет сосредоточена на общевойсковой подготовке. То есть, ВСУшников будут учить взаимодействию на поле боя между пехотой, бронетехникой, артиллерией и воздушными подразделениями.

"В течение следующих нескольких недель украинские солдаты пройдут инструктаж по широкому спектру вооружений и техники, включая боевые машины Bradley, которые входят в последний пакет вооружений США для Киева стоимостью 3 миллиарда долларов. Милли отметил, что Пентагон предлагал аналогичную подготовку украинским солдатам еще до начала нынешнего конфликта, но сказал, что американские советники с февраля прошлого года больше внимания уделяют обучению определенному снаряжению, поставляемому США", — пишет AP.

По словам Милли, американцами уже подготовлены более трёх тысяч украинских военных. Причём обучение велось и до начала российской СВО. Наверное, это можно расценивать, как признание, что США заранее планировали именно такое развитие событий.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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