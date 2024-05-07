Склонная к полноте 56-летняя Валерия раскрыла секрет своей диеты

Певица Валерия устала от диет из-за склонности к полноте

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Валерия в беседе с "Леди.Mail.ru" рассказала, что всю жизнь была склонна к полноте, поэтому придерживалась различных диет. Однако сейчас ей удалось найти оптимальный способ поддерживать фигуру в форме.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Разного рода ограничения и голодание она считает "адским существованием", поэтому выбрала для себя подсчет калорий.

"В первое время всё на калькуляторе подсчитывала, сейчас уже на глаз могу прикинуть. Это помогло мне расслабиться, успокоиться по поводу веса", — поделилась исполнительница.

Валерия призналась, что не любит сладкое, а предпочитает мясо, рыбу, овощи, фрукты, каши и крупы. Старается есть большими порциями, чтобы насытиться и не перекусывать. Помимо этого, артистка на ежедневной основе занимается йогой и фитнесом.

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