Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинская певица Савраненко упала во время репетиции к "Евровидению"
Не доводить до просрочки — эти продукты пригодятся малообеспеспеченным
Лучшие тренировки на эллиптическом тренажере
В Кемеровском университете представлено инновационное средство для лечения глаз
Голливудская актриса Зендея нарушила правило Mey Gala и сменила два наряда
"КП": Савельева забрала сына у Сафонова и окончательно вернулась в Россию
4 причины не ехать на Бали
Певица Валерия устала от диет из-за склонности к полноте
Учёные создали наночастицы, проникающие в мозг
"Они просто светятся счастьем!": Шаман поделился эмоциями после инаугурации Владимира Путина

Певец Шаман поделился впечатлениями после инаугурации Президента РФ

0:39
Шоу-бизнес

На инаугурации Президента России 7 мая среди прочих присутствовал российский певец Шаман. После мероприятия Ярослав Дронов поделился впечатлениями с журналистиами.

Певец Шаман поделился впечатлениями после инаугурации Президента РФ
Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

"Посмотрите в глаза людей. Они просто светятся счастьем!" — передаёт слова Ярослава Telegram-канал SHOT.

Певец также отметил, что инаугурация Владимира Путина его очень зарядила, и с этим настроением он отправится на свой сольный концерт в город Раменское.

Ранее сообщалось, что Ивлеева обратилась к Бузовой за просмотром инаугурации президента РФ.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Обороне ВСУ предрекли "эффект домино", Работино почти освобождено Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
"КП": Савельева забрала сына у Сафонова и окончательно вернулась в Россию
4 причины не ехать на Бали
Певица Валерия устала от диет из-за склонности к полноте
Учёные создали наночастицы, проникающие в мозг
Полина Гагарина на репетиции проводит время с возлюбленным Миковым
Певец Шаман поделился впечатлениями после инаугурации Президента РФ
В чём польза морских водорослей для здоровья
Ветеринары рассказали, в какую миску наливать кошке воду
Опасности в маникюре: что вам следует знать перед походом в сало
Российская супермодель Шейк появилась на Met Gala в платье из 84 тысяч кристаллов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников