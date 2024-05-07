"Они просто светятся счастьем!": Шаман поделился эмоциями после инаугурации Владимира Путина

На инаугурации Президента России 7 мая среди прочих присутствовал российский певец Шаман. После мероприятия Ярослав Дронов поделился впечатлениями с журналистиами.
"Посмотрите в глаза людей. Они просто светятся счастьем!" — передаёт слова Ярослава Telegram-канал SHOT.
Певец также отметил, что инаугурация Владимира Путина его очень зарядила, и с этим настроением он отправится на свой сольный концерт в город Раменское.
Ранее сообщалось, что Ивлеева обратилась к Бузовой за просмотром инаугурации президента РФ.
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