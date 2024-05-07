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Блогер Настя Ивлеева подколола Ольгу Бузову по поводу инаугурации президента РФ

Ивлеева обратилась к Бузовой за просмотром инаугурации президента РФ

0:35
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева напомнила Ольге Бузовой о её нападках.

Ивлеева обратилась к Бузовой за просмотром инаугурации президента РФ
Фото: https://vk.com/ivlei?ysclid=lvw6oy0xpw689782229 by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Настя Ивлеева опубликовала в своём Telegram-канале видео-доказательство того, что она смотрит обращение Владимира Путина к россиянам в рамках церемонии инаугурации.

Блогер подколола Ольгу Бузову, которая ранее обрушилась на Ивлееву с критикой на то, что она не смотрит обращение президента РФ.

"Оль, ты же смотришь?" — обратилась Настя к Бузовой.

Ранее Ксении Собчак показались смешными нападки Ольги Бузовой на Настю Ивлееву.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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