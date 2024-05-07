Блогер Настя Ивлеева подколола Ольгу Бузову по поводу инаугурации президента РФ

Блогер Настя Ивлеева напомнила Ольге Бузовой о её нападках.
Настя Ивлеева опубликовала в своём Telegram-канале видео-доказательство того, что она смотрит обращение Владимира Путина к россиянам в рамках церемонии инаугурации.
Блогер подколола Ольгу Бузову, которая ранее обрушилась на Ивлееву с критикой на то, что она не смотрит обращение президента РФ.
"Оль, ты же смотришь?" — обратилась Настя к Бузовой.
Ранее Ксении Собчак показались смешными нападки Ольги Бузовой на Настю Ивлееву.
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