Генерал морской пехоты США Джеймс Бирман в интервью Financial Times недавно рассказал, что американские специалисты "по войне" ("военные планировщики") много лет работали на Украине, готовя её к войне с Россией. Было предусмотрено всё, вплоть до "предварительного размещения поставок", определения мест, с которых США могут оказывать поддержку и руководить операциями. Проще говоря, они были там, годами готовя поле боя.
В общем-то ничего удивительного в этом "откровении" нет, считает бывший британский дипломат Аластер Крук, поскольку подобные стратегии вытекают из намерения властей США привести в действие "Доктрину Вулфовица" 1992 года, согласно которой они должны "планировать и действовать превентивно, чтобы вывести из строя любую потенциальную великую державу — задолго до того, как она достигнет точки, на которой сможет соперничать с гегемонией США или ослабить её".
"Сегодня НАТО перешло к войне с Россией в боевом пространстве, которое в 2023 году может ограничиться, а может и не ограничиться Украиной. Проще говоря, суть в том, что переход к "войне" (постепенный или нет) знаменует точку невозврата, ведь "военная экономика", по сути, структурно отличается от "нормальной".
Военное общество, даже если оно мобилизовано лишь частично, мыслит и действует структурно иначе, чем общество мирного времени", — пишет основатель базирующегося в Бейруте Форума по конфликтам в статье для Strategic Culture Foundation.
Более того, утверждает эксперт, прямо сейчас американцы готовятся к расширению "театра военных действий" на Китай. Подтверждением этого можно считать прогноз ведущего аналитика Credit Suisse Золтана Позара, который так трактует события 2022 года:
Этот список, считает Крук, наглядно демонстрирует: мир движется к "серьезному геополитическому потрясению", уходя от "нормальности" к промежуточному состоянию войны.
"Список Позара показывает, что тектонические плиты геополитики находятся в серьезном движении, которое всё больше ускоряется, но всё ещё далеко от стабилизации. Война, вероятно, будет серьезным фактором разрушения до тех пор, пока не будет установлен определенный баланс. И это может занять несколько лет", — резюмирует британский эксперт, отмечая, что США (которые всю эту кашу заварили) не желают замечать, как всё больше разжигают недовольство собой и вообще коллективным Западом среди остальной части мира.
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