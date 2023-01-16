Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

Британский аналитик: США готовят расширение театра военных действий в 2023 году

Мир

Генерал морской пехоты США Джеймс Бирман в интервью Financial Times недавно рассказал, что американские специалисты "по войне" ("военные планировщики") много лет работали на Украине, готовя её к войне с Россией. Было предусмотрено всё, вплоть до "предварительного размещения поставок", определения мест, с которых США могут оказывать поддержку и руководить операциями. Проще говоря, они были там, годами готовя поле боя.

Британский аналитик: США готовят расширение театра военных действий в 2023 году

В общем-то ничего удивительного в этом "откровении" нет, считает бывший британский дипломат Аластер Крук, поскольку подобные стратегии вытекают из намерения властей США привести в действие "Доктрину Вулфовица" 1992 года, согласно которой они должны "планировать и действовать превентивно, чтобы вывести из строя любую потенциальную великую державу — задолго до того, как она достигнет точки, на которой сможет соперничать с гегемонией США или ослабить её".

"Сегодня НАТО перешло к войне с Россией в боевом пространстве, которое в 2023 году может ограничиться, а может и не ограничиться Украиной. Проще говоря, суть в том, что переход к "войне" (постепенный или нет) знаменует точку невозврата, ведь "военная экономика", по сути, структурно отличается от "нормальной".

Военное общество, даже если оно мобилизовано лишь частично, мыслит и действует структурно иначе, чем общество мирного времени", — пишет основатель базирующегося в Бейруте Форума по конфликтам в статье для Strategic Culture Foundation.

Украиной США "не удовлетворятся"

Более того, утверждает эксперт, прямо сейчас американцы готовятся к расширению "театра военных действий" на Китай. Подтверждением этого можно считать прогноз ведущего аналитика Credit Suisse Золтана Позара, который так трактует события 2022 года:

  • Финансовая блокада России со стороны G7 — Запад определяет пространство боевых действий;
  • Энергетическая блокада ЕС со стороны России — Россия начинает определять свой театр военных действий;
  • Технологическая блокада США против Китая — США заранее размещают объекты для поддержки операций;
  • Военно-морская блокада Тайваня Китаем — Китай показывает, что он готов дать "ответку";
  • Американская "блокада" сектора электромобилей ЕС Законом о снижении инфляции — Специалисты по оборонному планированию США готовятся к будущим "линиям снабжения";
  • "Щекотливое движение" Китая вокруг всей сделки ОПЕК + с растущей тенденцией взимать плату за продажу нефти и газа в юанях — "Битва за сырьевые товары" Россия-Китай.

Этот список, считает Крук, наглядно демонстрирует: мир движется к "серьезному геополитическому потрясению", уходя от "нормальности" к промежуточному состоянию войны.

"Список Позара показывает, что тектонические плиты геополитики находятся в серьезном движении, которое всё больше ускоряется, но всё ещё далеко от стабилизации. Война, вероятно, будет серьезным фактором разрушения до тех пор, пока не будет установлен определенный баланс. И это может занять несколько лет", — резюмирует британский эксперт, отмечая, что США (которые всю эту кашу заварили) не желают замечать, как всё больше разжигают недовольство собой и вообще коллективным Западом среди остальной части мира.

Читайте также:

Небензя: у России есть чёткий план развязки конфликта на Украине

НАТО активно готовится пойти по пути Наполеона и Гитлера

RI: четыре страны Европы могут исчезнуть ради интересов США

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша китай война россия украина
Новости
Балицкий: полное освобождение Запорожской области от ВСУ начнётся весной
Артиллеристы батальона "Призрак" нанесли удар по укрепрайонам ВСУ
SCMP: Запад не смог создать глобальный альянс против России
Боевики из 4-ой танковой бригады ВСУ покинули свои позиции и обратились к Зеленскому
Никифорова: США грозят миру новой пандемией в 2024 году
Телеведущий Корчевников признался, что уже ездил на Украину после введения санкций против него
Цена патриотизма: в Одессе тероборона разбежалась, опасаясь отправки на фронт
Камбоджа начала обучать сапёров из ВСУ под "кураторством" Японии
Народная милиция ДНР: ВСУ в панике покинули Соледар, бросив оружие и боеприпасы
Офицер НМ ДНР Бураков оценил вероятность наступления ВСУ на Мелитополь
Популярное
Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре

Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.

Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Зарубин показал, как Зеленский насмехался над словами Путина о Минских соглашениях
Офицер спецназа "Троя": при зачистке Соледара находят прячущихся по чердакам бойцов ВСУ
Знак зодиака 16 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не все в Европе готовы поддерживать Украину Михаил Плисюк На Украину едут пятьдесят американских "генералов" Андрей Николаев
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Мэр Днепропетровска Филатов назвал Арестовича "помойным ртом" и "скотом"
Мэр Днепропетровска Филатов назвал Арестовича "помойным ртом" и "скотом"
Последние материалы
Камбоджа начала обучать сапёров из ВСУ под "кураторством" Японии
Народная милиция ДНР: ВСУ в панике покинули Соледар, бросив оружие и боеприпасы
Офицер НМ ДНР Бураков оценил вероятность наступления ВСУ на Мелитополь
Марочко: амуницию боевиков ВСУ вывозят с госпиталей для сокрытия реальных потерь
Британский аналитик: США готовят расширение театра военных действий в 2023 году
Читатели "Гуаньча" заявили, что Украину ждёт тяжёлый год из-за невозможности получить танки от ФРГ
Wpolityce.pl: поляки массово поддерживают требования Варшавы репараций от Германии
В Белоруссии стартуют учения военной авиации с участием ВКС России
Подоляк: Зеленский попросит немецкие танки Leopard 2 у Канады
Соцопрос: украинцы верят в скорую победу над Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников