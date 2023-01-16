Британский аналитик: США готовят расширение театра военных действий в 2023 году

Генерал морской пехоты США Джеймс Бирман в интервью Financial Times недавно рассказал, что американские специалисты "по войне" ("военные планировщики") много лет работали на Украине, готовя её к войне с Россией. Было предусмотрено всё, вплоть до "предварительного размещения поставок", определения мест, с которых США могут оказывать поддержку и руководить операциями. Проще говоря, они были там, годами готовя поле боя.

В общем-то ничего удивительного в этом "откровении" нет, считает бывший британский дипломат Аластер Крук, поскольку подобные стратегии вытекают из намерения властей США привести в действие "Доктрину Вулфовица" 1992 года, согласно которой они должны "планировать и действовать превентивно, чтобы вывести из строя любую потенциальную великую державу — задолго до того, как она достигнет точки, на которой сможет соперничать с гегемонией США или ослабить её".

"Сегодня НАТО перешло к войне с Россией в боевом пространстве, которое в 2023 году может ограничиться, а может и не ограничиться Украиной. Проще говоря, суть в том, что переход к "войне" (постепенный или нет) знаменует точку невозврата, ведь "военная экономика", по сути, структурно отличается от "нормальной". Военное общество, даже если оно мобилизовано лишь частично, мыслит и действует структурно иначе, чем общество мирного времени", — пишет основатель базирующегося в Бейруте Форума по конфликтам в статье для Strategic Culture Foundation.

Украиной США "не удовлетворятся"

Более того, утверждает эксперт, прямо сейчас американцы готовятся к расширению "театра военных действий" на Китай. Подтверждением этого можно считать прогноз ведущего аналитика Credit Suisse Золтана Позара, который так трактует события 2022 года:

Финансовая блокада России со стороны G7 — Запад определяет пространство боевых действий;

Энергетическая блокада ЕС со стороны России — Россия начинает определять свой театр военных действий;

Технологическая блокада США против Китая — США заранее размещают объекты для поддержки операций;

Военно-морская блокада Тайваня Китаем — Китай показывает, что он готов дать "ответку";

Американская "блокада" сектора электромобилей ЕС Законом о снижении инфляции — Специалисты по оборонному планированию США готовятся к будущим "линиям снабжения";

"Щекотливое движение" Китая вокруг всей сделки ОПЕК + с растущей тенденцией взимать плату за продажу нефти и газа в юанях — "Битва за сырьевые товары" Россия-Китай.

Этот список, считает Крук, наглядно демонстрирует: мир движется к "серьезному геополитическому потрясению", уходя от "нормальности" к промежуточному состоянию войны.

"Список Позара показывает, что тектонические плиты геополитики находятся в серьезном движении, которое всё больше ускоряется, но всё ещё далеко от стабилизации. Война, вероятно, будет серьезным фактором разрушения до тех пор, пока не будет установлен определенный баланс. И это может занять несколько лет", — резюмирует британский эксперт, отмечая, что США (которые всю эту кашу заварили) не желают замечать, как всё больше разжигают недовольство собой и вообще коллективным Западом среди остальной части мира.

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