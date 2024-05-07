Актриса Марина Федункив прокомментировала новость о женитьбе Гарика Харламова

Актриса Марина Федункив с ревностью восприняла новость о предстоящей свадьбе Гарика Харламова.
Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив, которой часто приходилось играть супругу Гарика Харламова в номерах Comedy Club, одна из первых отреагировала на известие о решении комика попрощаться с холостяцкой жизнью.
Под видео, на котором Харламов показывает обручальное кольцо на пальце избранницы Катерины Ковальчук, актриса оставила комментарий.
"Ну ничего, ничего. Я подожду", — написала Марина Федункив под постом Гарика.
За Харламова также порадовались его коллеги комики — Павел Воля, Тимур Бутрутдинов, Демис Карибидис.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.