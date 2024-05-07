Актриса Марина Федункив прокомментировала новость о женитьбе Гарика Харламова

Марина Федункив отреагировала на новость о женитьбе Гарика Харламова

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Марина Федункив с ревностью восприняла новость о предстоящей свадьбе Гарика Харламова.

Фото: https://vk.com/fedunkiv_m by ВК-аккаунт Марины Федункив is licensed under public doman

Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив, которой часто приходилось играть супругу Гарика Харламова в номерах Comedy Club, одна из первых отреагировала на известие о решении комика попрощаться с холостяцкой жизнью.

Под видео, на котором Харламов показывает обручальное кольцо на пальце избранницы Катерины Ковальчук, актриса оставила комментарий.

"Ну ничего, ничего. Я подожду", — написала Марина Федункив под постом Гарика.

За Харламова также порадовались его коллеги комики — Павел Воля, Тимур Бутрутдинов, Демис Карибидис.