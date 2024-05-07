Российский турист о Бали: четыре причины, почему не стоит возвращаться на остров

Российский путешественник поделился своим опытом поездки на Бали в своём блоге на платформе Дзен. Он описал, что хотя некоторые аспекты острова оставили приятные впечатления, четыре фактора стали причиной его решения не возвращаться сюда вновь.
Основная претензия касалась таксистов, которые пытались ввести его в заблуждение. По словам туриста, мобильное приложение для вызова такси в аэропорту не функционировало, и местные водители запросили завышенную стоимость. Турист вступил в спор и "проучил" одного из водителей.
"Сразу было заметно, как таксист намеренно выбрал длинный путь. Я толкнул его по плечу, сказав: "Я видел, что ты сделал, не пытайся меня обмануть." Он усмехнулся и поехал правильным путём, а стоимость поездки снизилась до 500 рублей", — поделился россиянин.
Турист выразил беспокойство по поводу экологической ситуации на острове. Он упомянул, что "мусорный сезон" длится с января по март, делая пляжи загрязнёнными.
"В некоторые месяцы волны приносят к берегу огромное количество пластика. Прибыть на Бали в такое время — значит разочароваться в острове навсегда. Мусора столько, что пляжи превращаются в помойку", — отметил он.
Также турист отметил, что дорожное движение на острове часто парализовано пробками, а прогулки пешком усложнены узкими улицами и отсутствием тротуаров.
Загрязнённый воздух был другой причиной недовольства: "Вы чувствуете его, гуляя по улицам", — поделился путешественник.
К тому же, переполненные толпы туристов в популярных городах, таких как Убуд, также омрачили его отдых. В то время как север острова был менее насыщен и более по вкусу россиянину, юг, из-за своей популярности и перенаселенности, не привлекал его внимание для повторного визита.
В итоге, российский путешественник остался разочарован своим визитом на Бали и не желает возвращаться туда снова.
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