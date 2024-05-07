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Российский турист о Бали: четыре причины, почему не стоит возвращаться на остров

4 причины не ехать на Бали

2:08
Туризм

Российский путешественник поделился своим опытом поездки на Бали в своём блоге на платформе Дзен. Он описал, что хотя некоторые аспекты острова оставили приятные впечатления, четыре фактора стали причиной его решения не возвращаться сюда вновь.

4 причины не ехать на Бали
Фото: unsplash.com by Hugo Matilla hugomatgom is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основная претензия касалась таксистов, которые пытались ввести его в заблуждение. По словам туриста, мобильное приложение для вызова такси в аэропорту не функционировало, и местные водители запросили завышенную стоимость. Турист вступил в спор и "проучил" одного из водителей.

"Сразу было заметно, как таксист намеренно выбрал длинный путь. Я толкнул его по плечу, сказав: "Я видел, что ты сделал, не пытайся меня обмануть." Он усмехнулся и поехал правильным путём, а стоимость поездки снизилась до 500 рублей", — поделился россиянин.

Турист выразил беспокойство по поводу экологической ситуации на острове. Он упомянул, что "мусорный сезон" длится с января по март, делая пляжи загрязнёнными.

"В некоторые месяцы волны приносят к берегу огромное количество пластика. Прибыть на Бали в такое время — значит разочароваться в острове навсегда. Мусора столько, что пляжи превращаются в помойку", — отметил он.

Также турист отметил, что дорожное движение на острове часто парализовано пробками, а прогулки пешком усложнены узкими улицами и отсутствием тротуаров.

Загрязнённый воздух был другой причиной недовольства: "Вы чувствуете его, гуляя по улицам", — поделился путешественник.

К тому же, переполненные толпы туристов в популярных городах, таких как Убуд, также омрачили его отдых. В то время как север острова был менее насыщен и более по вкусу россиянину, юг, из-за своей популярности и перенаселенности, не привлекал его внимание для повторного визита.

В итоге, российский путешественник остался разочарован своим визитом на Бали и не желает возвращаться туда снова.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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