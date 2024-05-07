В какую миску необходимо наливать воду кошке: 99,9% с треском ошибаются

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Ветеринары рассказали, в какую миску наливать кошке воду

1:05
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек не придают должного значения тому, в какую тару наливают воду для своего питомца.

Ветеринары рассказали, в какую миску наливать кошке воду
Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кажется, что подойдёт любая миска, ведь кошка всё равно сможет утолить жажду. Однако к выбору посуды существуют специфические требования.

Неподходящие размеры или вес миски могут привести к повреждению вибрисс кошки и изменению её поведения.

Требования к миске

Миска, из которой кошка пьёт, должна быть достаточно тяжёлой. Лучше выбирать широкую, но не слишком глубокую тару.

Нежелательные типы мисок

Если миска слишком лёгкая, она будет скользить и часто опрокидываться.

Это сильно раздражает животное, и если вода попадёт на шерсть, это может вызвать у кошки сильное раздражение.

Пить из узкой миски неудобно, и это может привести к тому, что усы кошки сильно загнутся. Это может создать проблемы с осязанием и преодолением препятствий.

Слишком глубокая миска также усложняет употребление воды.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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