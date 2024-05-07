Наночастицы атакуют рак: учёные совершили революционный прорыв в лечении мозга

Биохимики из University of Miami разработали новый метод лечения рака, используя наночастицы, способные проникать через гематоэнцефалический барьер для доставки лекарств в мозг.
Эти наночастицы, сделанные из биоразлагаемых полимеров, содержат два противораковых препарата: модифицированную форму цисплатина и Mito-DCA, блокирующий митохондрии опухолевых клеток, сообщает Planet Today.
Новый метод атакует как первичные опухоли груди, так и метастазы в мозге, что демонстрирует обнадеживающие результаты в экспериментах на мышах, уменьшая размер опухолей и увеличивая выживаемость.
Открытие может значительно улучшить лечение рака груди с метастазами в мозге и предоставляет основу для новых терапевтических методов.
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