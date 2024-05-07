Наночастицы атакуют рак: учёные совершили революционный прорыв в лечении мозга

Учёные создали наночастицы, проникающие в мозг

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Биохимики из University of Miami разработали новый метод лечения рака, используя наночастицы, способные проникать через гематоэнцефалический барьер для доставки лекарств в мозг.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти наночастицы, сделанные из биоразлагаемых полимеров, содержат два противораковых препарата: модифицированную форму цисплатина и Mito-DCA, блокирующий митохондрии опухолевых клеток, сообщает Planet Today.

Новый метод атакует как первичные опухоли груди, так и метастазы в мозге, что демонстрирует обнадеживающие результаты в экспериментах на мышах, уменьшая размер опухолей и увеличивая выживаемость.

Открытие может значительно улучшить лечение рака груди с метастазами в мозге и предоставляет основу для новых терапевтических методов.