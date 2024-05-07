Морские водоросли: почему они считаются таким полезным суперфудом. И похудеете, и избавитесь от лишних морщинок!

В морских водорослях мало калорий и холестерина, но много необходимых витаминов и минералов. Неудивительно, что это основной продукт японской кухни, которая известна своей сбалансированностью и питательностью.
Считается, что морские водоросли могут облегчить симптомы астмы. Они невероятно богаты полезными жирами, такими как омега-3 и омега-6. Морские водоросли также содержат большое количество клетчатки, способствующей снижению веса. Кроме того, белок в морских водорослях помогает дольше сохранять чувство сытости.
Антиоксиданты, называемые фукоиданами, которые содержатся в этом продукте, способствуют снижению риска остеопороза, защищают клетки от воздействия свободных радикалов, способствуя омоложению организма.
Морские водоросли — неплохой источник
что способствует укреплению иммунитета.
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