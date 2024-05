Морские водоросли: почему они считаются таким полезным суперфудом. И похудеете, и избавитесь от лишних морщинок!

В морских водорослях мало калорий и холестерина, но много необходимых витаминов и минералов. Неудивительно, что это основной продукт японской кухни, которая известна своей сбалансированностью и питательностью.

Фото: commons.wikimedia.org by 김아름 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication