Риски, которые могут возникнуть во время маникюра и о которых вы, вероятно, не задумывались

Опасности в маникюре: что вам следует знать перед походом в сало

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодня маникюр является одной из самых популярных бьюти-процедур. Независимо от бюджета, можно найти салон, который подойдет по карману, что гарантирует постоянный поток клиентов для нейл-мастеров. Однако мало кто задумывается о возможных опасностях, ожидающих вас во время этой процедуры, особенно в новом салоне. Дерматологи выявили ряд рисков, о которых вам, возможно, не известно.

Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Удаление наростов:

Хотя проблема в основном касается педикюра, нередко приходится сталкиваться с этим и на руках. Малоопытные мастера могут ошибочно принять бородавку за мозоль или просто плотный натоптыш, и бездумно удалять ее, не осознавая возможного вреда для организма. Постоянное удаление наростов может способствовать их распространению, что является весьма неприятным.

Неаккуратное обрезание кутикулы:

Все мастера, несмотря на тип маникюра, удаляют кутикулу. Если вы предпочитаете обрезной маникюр, стоит помнить о риске заражения. Речь идет о заражениях, таких как гепатит. Поэтому важно обращаться в салон, где кутикулу лишь отодвигают, но не обрезают.

Желтые ногти:

Желтые ногти не всегда связаны с проблемами внутренних органов; часто это следствие некачественного маникюра. Использование низкокачественного гель-лака или недостаточной базы перед нанесением активного цвета лака может привести к желтению ногтей. Однако есть способы избавления от желтизны, например, использование скраба из соды или зубного порошка.