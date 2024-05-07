Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Валерия устала от диет из-за склонности к полноте
Учёные создали наночастицы, проникающие в мозг
Полина Гагарина на репетиции проводит время с возлюбленным Миковым
Певец Шаман поделился впечатлениями после инаугурации Президента РФ
В чём польза морских водорослей для здоровья
Ветеринары рассказали, в какую миску наливать кошке воду
Российская супермодель Шейк появилась на Met Gala в платье из 84 тысяч кристаллов
Марина Федункив отреагировала на новость о женитьбе Гарика Харламова
Муж Нюши подтвердил развод с певицей после семи лет брака
Риски, которые могут возникнуть во время маникюра и о которых вы, вероятно, не задумывались

Опасности в маникюре: что вам следует знать перед походом в сало

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня маникюр является одной из самых популярных бьюти-процедур. Независимо от бюджета, можно найти салон, который подойдет по карману, что гарантирует постоянный поток клиентов для нейл-мастеров. Однако мало кто задумывается о возможных опасностях, ожидающих вас во время этой процедуры, особенно в новом салоне. Дерматологи выявили ряд рисков, о которых вам, возможно, не известно.

Опасности в маникюре: что вам следует знать перед походом в сало
Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Удаление наростов:

Хотя проблема в основном касается педикюра, нередко приходится сталкиваться с этим и на руках. Малоопытные мастера могут ошибочно принять бородавку за мозоль или просто плотный натоптыш, и бездумно удалять ее, не осознавая возможного вреда для организма. Постоянное удаление наростов может способствовать их распространению, что является весьма неприятным.

Неаккуратное обрезание кутикулы:

Все мастера, несмотря на тип маникюра, удаляют кутикулу. Если вы предпочитаете обрезной маникюр, стоит помнить о риске заражения. Речь идет о заражениях, таких как гепатит. Поэтому важно обращаться в салон, где кутикулу лишь отодвигают, но не обрезают.

Желтые ногти:

Желтые ногти не всегда связаны с проблемами внутренних органов; часто это следствие некачественного маникюра. Использование низкокачественного гель-лака или недостаточной базы перед нанесением активного цвета лака может привести к желтению ногтей. Однако есть способы избавления от желтизны, например, использование скраба из соды или зубного порошка.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Обороне ВСУ предрекли "эффект домино", Работино почти освобождено Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Энергетические шарики без выпечки из овсянки и орехов
Изменения без сахара: как отказ от сладкого повлияет на здоровье и внешность
Россиянам рассказали, какие места на теле выбирают клещи для укуса
Россияне назвали самые эффективные средства от запаха из лотка
Узбекистан отменил требование о страховании ипотечного жилья
Польза картофельного отвара для огородников
Владимир Путин вступил в должность Президента на новый срок
Гайдай планировал назвать "Бриллиантовую руку" совершенно по-другому
Ольга Петрова: вредное воздействие кондиционера сильно преувеличено
Путин заявил, что Правительство РФ обеспечило достойный рост доходов граждан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников