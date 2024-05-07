Сбежавшая вслед за Кириллом Сафоновым в Израиль певица Саша Савельева вернулась в Россию

Певица, экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева забрала сына Леона у супруга, актера Кирилла Сафонова, и окончательно вернулась в Россию. Об этом пишет издание "КП".
Такое решение исполнительница могла принять на фоне того, что артист лишился основной части доходов из-за отсутствия съемок, и заработок для семьи лёг на плечи певицы. Журналистам удалось узнать, что в агентствах Москвы вновь появились предложения о выступлениях Савельевой.
Саша Савельева является собственницей трехкомнатной квартиры в Москве, стоимость которой достигает 50 млн рублей. Также она прописана в столичной квартире матери, которая оценивается в 17 млн рублей.
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