Сбежавшая вслед за Кириллом Сафоновым в Израиль певица Саша Савельева вернулась в Россию

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"КП": Савельева забрала сына у Сафонова и окончательно вернулась в Россию

0:52
Шоу-бизнес

Певица, экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева забрала сына Леона у супруга, актера Кирилла Сафонова, и окончательно вернулась в Россию. Об этом пишет издание "КП".

"КП": Савельева забрала сына у Сафонова и окончательно вернулась в Россию
Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Такое решение исполнительница могла принять на фоне того, что артист лишился основной части доходов из-за отсутствия съемок, и заработок для семьи лёг на плечи певицы. Журналистам удалось узнать, что в агентствах Москвы вновь появились предложения о выступлениях Савельевой.

Саша Савельева является собственницей трехкомнатной квартиры в Москве, стоимость которой достигает 50 млн рублей. Также она прописана в столичной квартире матери, которая оценивается в 17 млн рублей.

Ранее певица Валерия рассказала, что склонна к полноте.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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