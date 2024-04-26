Пора красить батарею: какой цвет выбрать

Советы по покраске радиатора отопления

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Пришла весна, а с ней — пора обновить интерьер. Если не замахиваться на полноценный ремонт, начать можно с элемента, который есть в каждом доме — батареи отопления. "БелНовости" дали рекомендации насчёт её покраски.

Фото: Wikimedia Commons by SimonP is licensed under CC-BY-SA-3.0-migrated

Прежде всего, издание напомнило, какие радиаторы покраске не подлежат:

из тонких пластин-теплообменников,

конвекторы,

секционные радиаторы из алюминия или других сплавов.

Кроме того, развеян миф о цвете краски.

По заверению автора публикации, это никак на эффективность теплоотдачи не влияет — так что красьте, в какой хотите.

Важно только, чтобы краска была термостойкой и не выделяла опасных веществ при нагревании до 85-90 градусов.

Ну и самое главное — красить можно только холодную батарею. Так что дождитесь окончания отопительного сезона.