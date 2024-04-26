Пора красить батарею: какой цвет выбрать

Пришла весна, а с ней — пора обновить интерьер. Если не замахиваться на полноценный ремонт, начать можно с элемента, который есть в каждом доме — батареи отопления. "БелНовости" дали рекомендации насчёт её покраски.
Прежде всего, издание напомнило, какие радиаторы покраске не подлежат:
Кроме того, развеян миф о цвете краски.
По заверению автора публикации, это никак на эффективность теплоотдачи не влияет — так что красьте, в какой хотите.
Важно только, чтобы краска была термостойкой и не выделяла опасных веществ при нагревании до 85-90 градусов.
Ну и самое главное — красить можно только холодную батарею. Так что дождитесь окончания отопительного сезона.
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