Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог Дементьева порекомендовала избегать путешествий на запад
Как приготовить овощной салат с киноа, авокадо и фетой
Жителей Шри-Ланки попросили следить за россиянами и украинцами
Виктория Боня необычным способом решила искать себе подруг
Проверьте состав вашего крема для лица на наличие четырех вредных компонентов
Археологи нашли скелет домашней лисы в могиле древних патагонцев
Тарзан изобразил комика Максима Киселёва с семьёй
Рынок новых автомобилей в России: кто стал дешевле, а кто — дороже?
МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток
Эксперты оценили, сколько теперь стоит ремонт квартиры в Подмосковье: зашкаливает

Цены на ремонт жилья в Подмосковье выросли более чем на 50% и будут дальше расти

1:56
Недвижимость » Ремонт

Ремонт квартиры в Подмосковье обойдётся в 20-50 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитала для РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Цены на ремонт жилья в Подмосковье выросли более чем на 50% и будут дальше расти
Фото: Flickr by Karin Dalziel is licensed under CC BY-NC 2.0

По её мнению, многое зависит от самого объекта работ — в первую очередь, размера и состояния квартиры.

Капитальный ремонт квартиры в старом доме выйдет на 30-35% дороже, подтвердила завкафедрой экономики и управления в строительстве ГУУ Ольга Астафьева.

"В старых квартирах часто требуется более комплексный ремонт, включая замену устаревших коммуникаций, обновление электропроводки и сантехники, а также ремонт поврежденных стен и потолков", — объяснил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По словам Астафьевой, за последние пять лет средняя стоимость ремонта в Московском регионе выросла примерно на 53% — в основном за счёт подорожания стройматериалов и рабочей силы.

"Например, только за последний год сухие строительные смеси, которые составляют порядка 30% в затратах на отделку квартир, подорожали на 20%, лакокрасочные материалы — на 29,5%", — уточнила она.

На цену ремонта давят также тенденции на рынке недвижимости, добавила Казанцева: "С замедлением спроса на первичном рынке новостроек оживляется рынок вторичного жилья".

По оценке доцента кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Юрия Швеца, с 2020 по 2021 годы цены на услуги по ремонту поднялись в среднем на 30-40%.

"Прогнозы на 2024 год говорят о дальнейшем росте цен на ремонтные работы", — предупредил эксперт.

Экономии ради он посоветовал затевать ремонт зимой, но напомнил о необходимости учитывать, что тогда будет невозможно менять батареи.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
У Львова уничтожено стратегическое газохранилище, "Азов"* отказался идти в Часов Яр Дмитрий Плотников "Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Последние материалы
Российских туристов ждут летом на пляжах Северной Кореи
Россияне указали на два основных источника конфликтов в рабочей среде
Рассказываем о посеве арбузов на рассаду
Цены на ремонт жилья в Подмосковье выросли более чем на 50% и будут дальше расти
Ученые рассказали, какие особенности поведения у домашних животных передаются им генетически
В России мигрантов обяжут регистрироваться на портале "Госуслуг" для получения SIM-карт
Синхронистка Варвара Субботина завершила карьеру
Психолог Самбурский объяснил, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха, который старше её на 22 года
Ветеринары рассказали, какие растения безопасны для домашних животных
Два средства, которые помогут устранить пигментацию под глазами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников