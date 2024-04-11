Эксперты оценили, сколько теперь стоит ремонт квартиры в Подмосковье: зашкаливает

Цены на ремонт жилья в Подмосковье выросли более чем на 50% и будут дальше расти

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Ремонт квартиры в Подмосковье обойдётся в 20-50 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитала для РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Фото: Flickr by Karin Dalziel is licensed under CC BY-NC 2.0

По её мнению, многое зависит от самого объекта работ — в первую очередь, размера и состояния квартиры.

Капитальный ремонт квартиры в старом доме выйдет на 30-35% дороже, подтвердила завкафедрой экономики и управления в строительстве ГУУ Ольга Астафьева.

"В старых квартирах часто требуется более комплексный ремонт, включая замену устаревших коммуникаций, обновление электропроводки и сантехники, а также ремонт поврежденных стен и потолков", — объяснил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По словам Астафьевой, за последние пять лет средняя стоимость ремонта в Московском регионе выросла примерно на 53% — в основном за счёт подорожания стройматериалов и рабочей силы.

"Например, только за последний год сухие строительные смеси, которые составляют порядка 30% в затратах на отделку квартир, подорожали на 20%, лакокрасочные материалы — на 29,5%", — уточнила она.

На цену ремонта давят также тенденции на рынке недвижимости, добавила Казанцева: "С замедлением спроса на первичном рынке новостроек оживляется рынок вторичного жилья".

По оценке доцента кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Юрия Швеца, с 2020 по 2021 годы цены на услуги по ремонту поднялись в среднем на 30-40%.

"Прогнозы на 2024 год говорят о дальнейшем росте цен на ремонтные работы", — предупредил эксперт.

Экономии ради он посоветовал затевать ремонт зимой, но напомнил о необходимости учитывать, что тогда будет невозможно менять батареи.