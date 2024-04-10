Когда отключат отопление в Москве

Центральное отопление в Москве перевели на минимальный режим нагрева, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 °C — это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", — уточнил он.
Коммунальщики не спешат совсем отключать тепло — обычно первые погожие весенние деньки сменяются холодной слякотью.
"Апрельское тепло непродолжительное. В то же время, выключив сейчас отопление, эту систему потом трудно быстро включить повторно… Учитывая неустойчивость температуры, я думаю, что пока наш коммунальный комплекс не будет принимать такие решения", — пояснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Напомним, отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура превышает 8 °C пять дней подряд и синоптики обещают её дальнейшее увеличение.
По словам Бирюкова, решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.