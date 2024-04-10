Когда отключат отопление в Москве

Заммэра Москвы по ЖКХ связал окончание отопительного сезона с погодой

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Центральное отопление в Москве перевели на минимальный режим нагрева, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Фото: Unsplash by Dominik Kuhn is licensed under CC0

"В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 °C — это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", — уточнил он.

Коммунальщики не спешат совсем отключать тепло — обычно первые погожие весенние деньки сменяются холодной слякотью.

"Апрельское тепло непродолжительное. В то же время, выключив сейчас отопление, эту систему потом трудно быстро включить повторно… Учитывая неустойчивость температуры, я думаю, что пока наш коммунальный комплекс не будет принимать такие решения", — пояснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Напомним, отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура превышает 8 °C пять дней подряд и синоптики обещают её дальнейшее увеличение.

Когда отключали отопление в Москве:

2023 год — 24 апреля;

2022 год — 14 мая;

2021 год — 10 мая;

2020 год — 7 мая;

2019 год — 6 мая;

2018 год — 29 апреля.

По словам Бирюкова, решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями.