В Москве цены на яйца достигли новых высот: рост на 8% за первые месяцы года

Стоимость яиц в Москве с начала 2024 года поднялась на 8%

Стоимость яиц в Москве с начала текущего года поднялась на почти 8%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Мосстата.

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По данным ведомства, в марте текущего года индекс потребительских цен на яйца в магазинах столицы достиг 101,29.

Таким образом, цены на яйца увеличились на 1,29% в марте по сравнению с февралем, уточнили в пресс-службе.

Всего за последние четыре месяца, по данным Мосстата, цены на яйца выросли на 7,66%.