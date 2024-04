В Москве цены на яйца достигли новых высот: рост на 8% за первые месяцы года

Стоимость яиц в Москве с начала текущего года поднялась на почти 8%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Мосстата.

