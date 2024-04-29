Стоимость яиц в Москве с начала текущего года поднялась на почти 8%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Мосстата.
По данным ведомства, в марте текущего года индекс потребительских цен на яйца в магазинах столицы достиг 101,29.
Таким образом, цены на яйца увеличились на 1,29% в марте по сравнению с февралем, уточнили в пресс-службе.
Всего за последние четыре месяца, по данным Мосстата, цены на яйца выросли на 7,66%.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.