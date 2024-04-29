В мире дикой природы: особенности ухода за дикими кошками

Особенности содержания дикой кошки

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Приобретение дикой кошки означает готовность владельца отказаться от работы и социальной жизни на протяжении следующих двадцати лет.

Фото: openverse.org by Fabian is licensed under CC BY 3.0.

Каракалы, оцелоты, пумы и рыси быстро утрачивают контакт с человеком, начиная бороться за ресурсы и территорию.

Этих кошек невозможно разместить в зоогостинице или передать на время родственникам. Ветеринарное обслуживание требует специальных условий.

Другой недостаток в содержании таких кошек — высокие расходы на питание. При неправильном подходе к кормлению, последствия для здоровья животного могут быть катастрофическими.

Каракалы, в частности, пользуются особой популярностью среди диких кошек, чей интерес возрос благодаря Большому Шлёпе (серии интернет-мемов с каракалом по имени Гоша). Каракал по кличке Гоша, проживающий в обычной московской квартире, стал источником вдохновения для множества мемов.

Каракалы — кошки среднего размера, весом до 20 кг, песчано-бурого окраса, с выразительными кисточками на ушах. Стоимость котёнка начинается от 400 тысяч рублей.