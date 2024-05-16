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Разрыв или новая жизнь? Дженнифер Лопес выбирает особняк в Беверли-Хиллз без Бена Аффлека

Дженнифер Лопес ищет новый дом в Беверли-Хиллз на фоне слухов о разладе с Аффлеком

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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес была замечена на осмотре недвижимости в Беверли-Хиллз, что вызвало слухи о возможном расставании с мужем Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес ищет новый дом в Беверли-Хиллз на фоне слухов о разладе с Аффлеком
Фото: инстаграм аккаунт Дженнифер Лопес

Сопровождаемая своей помощницей, звезда искала дом в том же районе, где пара недавно приобрела поместье за 61 миллион долларов. Пока неясно, покупает ли Лопес дом для себя или для своих детей.

Недавние сообщения о разладе в отношениях пары усиливают интерес к её действиям, особенно учитывая, что актер занят на съемках, а певица проводит много времени вдали от дома.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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