Дженнифер Лопес была замечена на осмотре недвижимости в Беверли-Хиллз, что вызвало слухи о возможном расставании с мужем Беном Аффлеком.
Сопровождаемая своей помощницей, звезда искала дом в том же районе, где пара недавно приобрела поместье за 61 миллион долларов. Пока неясно, покупает ли Лопес дом для себя или для своих детей.
Недавние сообщения о разладе в отношениях пары усиливают интерес к её действиям, особенно учитывая, что актер занят на съемках, а певица проводит много времени вдали от дома.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.