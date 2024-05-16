Разрыв или новая жизнь? Дженнифер Лопес выбирает особняк в Беверли-Хиллз без Бена Аффлека

Дженнифер Лопес ищет новый дом в Беверли-Хиллз на фоне слухов о разладе с Аффлеком

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес была замечена на осмотре недвижимости в Беверли-Хиллз, что вызвало слухи о возможном расставании с мужем Беном Аффлеком.

Фото: инстаграм аккаунт Дженнифер Лопес

Сопровождаемая своей помощницей, звезда искала дом в том же районе, где пара недавно приобрела поместье за 61 миллион долларов. Пока неясно, покупает ли Лопес дом для себя или для своих детей.

Недавние сообщения о разладе в отношениях пары усиливают интерес к её действиям, особенно учитывая, что актер занят на съемках, а певица проводит много времени вдали от дома.