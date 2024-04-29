От лекарств к листьям: Как приготовить натуральную мазь для лечения вен и улучшения кровотока, поможет при варикозе

Возвращение к природе: как крапива может помочь в борьбе с варикозом

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современной медицине существует множество передовых методов борьбы с варикозным расширением вен, что сделало использование лечебных трав менее приоритетным.

Фото: knowpia. com by Anonymous is licensed under public domain

Тем не менее, полностью отказываться от природных средств было бы неразумно и несправедливо, учитывая их эффективность в комплексном подходе к лечению варикоза. Особенно это касается крапивы.

Сосудистый хирург и флеболог Екатерина Осипова подчеркивает, что крапива обладает укрепляющим и тонизирующим действием на сосудистую систему. Это растение способствует улучшению кровотока и уменьшению застойных явлений в венах. Из-за наличия обжигающих волосков крапиву нельзя использовать в чистом виде, поэтому из неё готовят чаи, отвары и настойки. Лучшее время для заготовки крапивы — май, когда растение наиболее богато полезными веществами.

Варикозное расширение вен — это заболевание, при котором вены становятся увеличенными и извитыми. Это часто встречается на ногах и связано с нарушениями венозного кровотока. Варикоз может вызывать боль и дискомфорт, а также привести к более серьезным осложнениям, таким как тромбоз. Традиционная медицина предлагает различные методы лечения, включая хирургическое вмешательство и фармакологическую терапию. Однако натуральные средства, такие как крапива, могут использоваться как дополнение к основному лечению для укрепления сосудов и улучшения кровообращения. (Википедия)

Доктор Осипова настаивает на том, что применение крапивы должно быть одобрено специалистом. Есть несколько способов использования крапивы: внутренний приём в виде настоек, чаёв или отваров и наружное — в форме компрессов, мазей, ванночек или растирок, что может быть как лечебной мерой, так и профилактической.

Для изготовления мази против варикоза необходимо измельчить свежую крапиву и смешать её с жирным кремом или вазелином в пропорции 1:3. Готовая мазь хранится в холодильнике в течение недели и применяется на поражённые участки до трёх раз в день. Рекомендуется оборачивать обработанные участки гладким эластичным бинтом, что усилит лечебный эффект.