"Я для нее — не папа": Алексей Барабаш рассказал, почему перестал общаться с дочерью

Актер Алексей Барабаш в программе "Звезды сошлись" заявил, что не участвует в жизни дочери, так как не считает нужным навязывать девочке свое отцовство.
Артист пояснил, что наследница живет в "прекрасной" семье с матерью и отчимом, а сам он не желает травмировать психику девочки.
"Я для нее — не папа. Меня это не ранит. Пускай лучше она будет формироваться и расти в полноценной семье", — пояснил Барабаш.
По этим же причинам он не забирает ребенка к себе на выходные, но в будущем надеется, что они с дочерью смогут стать друзьями. Алексей признается, что готов и к такому развитию событий, при котором девочка будет относиться к нему с ненавистью.
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