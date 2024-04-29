"Я для нее — не папа": Алексей Барабаш рассказал, почему перестал общаться с дочерью

Актер Алексей Барабаш не считает нужным навязывать дочери свое отцовство

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Алексей Барабаш в программе "Звезды сошлись" заявил, что не участвует в жизни дочери, так как не считает нужным навязывать девочке свое отцовство.

Фото: youtube.com by канал Agata Muceniece is licensed under public domain

Артист пояснил, что наследница живет в "прекрасной" семье с матерью и отчимом, а сам он не желает травмировать психику девочки.

"Я для нее — не папа. Меня это не ранит. Пускай лучше она будет формироваться и расти в полноценной семье", — пояснил Барабаш.

По этим же причинам он не забирает ребенка к себе на выходные, но в будущем надеется, что они с дочерью смогут стать друзьями. Алексей признается, что готов и к такому развитию событий, при котором девочка будет относиться к нему с ненавистью.

Ранее Татьяна Анциферова заявила, что уехавшие артисты "мозолили глаза на ТВ".