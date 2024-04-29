Почему какао нужно обязательно добавить в свой рацион: укрепит иммунитет и улучшит память

Польза какао для здоровья: укрепление иммунитета и улучшение памяти

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Предлагаем узнать, чем полезно какао для здоровья, почему его стоит добавить в свой рацион.

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Польза какао для здоровья

Какао наиболее полезно, если его содержание составляет не менее 72%. Какао-порошок улучшает когнитивное здоровье человека. Напиток хорошо влияет на внимательность, память и способствует восстановлению когнитивных функций.

Кроме того, какао-порошок укрепляет иммунную систему. Напиток содержит такие полезные вещества, как железо, цинк и селен. Какао содержит флавонолы, которые помогают предотвратить сердечные заболевания, снижая кровяное давление, улучшая кровоток и предотвращая повреждение клеток.

Какао-порошок также содержит антиоксиданты, которые улучшают уровень сахара в крови и снижают риск сердечных заболеваний.