Предлагаем узнать, чем полезно какао для здоровья, почему его стоит добавить в свой рацион.
Какао наиболее полезно, если его содержание составляет не менее 72%. Какао-порошок улучшает когнитивное здоровье человека. Напиток хорошо влияет на внимательность, память и способствует восстановлению когнитивных функций.
Кроме того, какао-порошок укрепляет иммунную систему. Напиток содержит такие полезные вещества, как железо, цинк и селен. Какао содержит флавонолы, которые помогают предотвратить сердечные заболевания, снижая кровяное давление, улучшая кровоток и предотвращая повреждение клеток.
Какао-порошок также содержит антиоксиданты, которые улучшают уровень сахара в крови и снижают риск сердечных заболеваний.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.