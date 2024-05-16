Нижегородский "чародей" оказался бессилен перед аферистами

Самый известный нижегородский маг и колдун, Виктор Ярмин, стал жертвой аферистов. Он известен тем, что часто меняет свой образ: то он демоноборец, то целитель, то карающий меч. Несмотря на свои странности, Виктор Ярмин очень богатый человек.
В 90-е годы он стал первым предпринимателем в Нижнем Новгороде, который получил землю для открытия своего бизнеса. Он открыл автомастерскую прямо под Нижегородским кремлём. Сейчас у него там живут козы, а мастерская не используется. Однако земля в самом центре города стоит около 100 миллионов рублей.
Кроме того, у Виктора Ярмина есть ещё две квартиры в центре города, одна из которых находится на набережной. Вокруг его мастерской постоянно происходят скандалы: жителям элитного жилья в центре не нравится, что по соседству держат коз, проводят ритуалы и звучат песнопения.
Около полугода назад маг Виктор Ярмин заявил, что устал от всего этого и хочет продать мастерскую и переехать куда-нибудь в пригород. Нашлись люди, которые пообещали ему луга и поля, но вместо этого дали какую-то чащобу. А у мастерской и квартиры появились новые собственники. Такого поворота событий маг и ясновидящий не ожидал.
Хотя закон предписывает считать потерпевшего таковым вне зависимости от рода его деятельности и морального облика, в этом случае сложно осудить мошенников, выявивших на поверхность другого афериста. "Вор у вора шапку украл", как говорится.
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