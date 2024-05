Нижегородский "чародей" оказался бессилен перед аферистами

Your browser does not support the audio element.

Самый известный нижегородский маг и колдун, Виктор Ярмин, стал жертвой аферистов. Он известен тем, что часто меняет свой образ: то он демоноборец, то целитель, то карающий меч. Несмотря на свои странности, Виктор Ярмин очень богатый человек.

Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository