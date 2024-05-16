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Нижегородский "чародей" оказался бессилен перед аферистами

1:40
Происшествия

Самый известный нижегородский маг и колдун, Виктор Ярмин, стал жертвой аферистов. Он известен тем, что часто меняет свой образ: то он демоноборец, то целитель, то карающий меч. Несмотря на свои странности, Виктор Ярмин очень богатый человек.

Нижегородский "чародей" оказался бессилен перед аферистами
Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository

В 90-е годы он стал первым предпринимателем в Нижнем Новгороде, который получил землю для открытия своего бизнеса. Он открыл автомастерскую прямо под Нижегородским кремлём. Сейчас у него там живут козы, а мастерская не используется. Однако земля в самом центре города стоит около 100 миллионов рублей.

Кроме того, у Виктора Ярмина есть ещё две квартиры в центре города, одна из которых находится на набережной. Вокруг его мастерской постоянно происходят скандалы: жителям элитного жилья в центре не нравится, что по соседству держат коз, проводят ритуалы и звучат песнопения.

Около полугода назад маг Виктор Ярмин заявил, что устал от всего этого и хочет продать мастерскую и переехать куда-нибудь в пригород. Нашлись люди, которые пообещали ему луга и поля, но вместо этого дали какую-то чащобу. А у мастерской и квартиры появились новые собственники. Такого поворота событий маг и ясновидящий не ожидал.

Хотя закон предписывает считать потерпевшего таковым вне зависимости от рода его деятельности и морального облика, в этом случае сложно осудить мошенников, выявивших на поверхность другого афериста. "Вор у вора шапку украл", как говорится. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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