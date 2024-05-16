Молдавия проведёт референдум о вступлении в ЕС в день выборов президента

Согласно решению парламента, президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября. В этот же день пройдёт референдум о европейской интеграции страны, сообщает TV8.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Нынешний президент Молдавии Майя Санду проводит жёсткий прозападный курс. Вследствие полного провала в экономике и потери всякой возможности победить в честном голосовании Санду проводит политику репрессий в отношении своих оппонентов. Самого влиятельного конкурента Илона Шора она приказала лишить гражданства, лидера автономии Гагаузии Евгению Гуцул также преследуют по политическим мотивам.

Сама Санду не скрывает пренебрежительного отношения к своему государству, она является гражданкой Румынии и неоднократно говорила о том, что будущее Молдавии в составе Румынии. С этим не согласны сторонники социалистов, понимающие, что они лишатся остатков социальных льгот, а также национальные меньшинства республики.