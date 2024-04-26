Полезный напиток из мёда и корицы: поможет не только при простуде

Напиток из корицы и мёда лечит простуду и помогает от бессонницы

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мёд и корица – чрезвычайно полезное сочетание продуктов. Предлагаем узнать, чем именно они полезны для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мёд и корица богаты питательными веществами, включая клетчатку, витамины и минералы. Они помогают поддерживать хорошее здоровье и функционирование иммунной системы человека. Кроме того, эти продукты богаты фосфором, кальцием, железом, натрием, калием, магнием, цинком.

Прежде всего, корица и мёд улучшают самочувствие при простудных заболеваниях, помогают снять отёк слизистых оболочек, придают энергию, снимают такие симптомы, как боль в горле и кашель.

Ещё одно важное полезное свойство: корица улучшает концентрацию внимания и память, помогает в борьбе с апатией и бессонницей.

Чтобы приготовить напиток, нужно взять 0,5 чайной ложки корицы и залить её одним стаканом горячей воды. После того, как напиток остынет, следует добавить в него чайную ложку меда и размешать. Желательно пить его вечером, перед сном.