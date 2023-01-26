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Ольга Лебедева

Глава МИД Германии: мы ведём войну с Россией

Мир

Главе МИД Германии так хочется, чтобы Киев получил, наконец, танки от своих европейских союзников, что она пошла ва-банк. Выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Анналена Бербок заявила, что страны ЕС ведут войну против России.

Глава МИД Германии: мы ведём войну с Россией

"Я уже говорила в последние дни — да, мы должны делать больше для защиты Украины. Да, мы должны сделать больше и в отношении танков, — сказала фрау министр. — Но очень важное и даже решающее значение имеет то, что мы всё делаем вместе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга”.

Напомню, другие официальные лица ЕС и члены заокеанского обкома в один голос уверяют, что их страны не являются стороной конфликта на Украине. К слову, канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно твердит о том, что Берлин должен поддержать Киев, но избегать прямой конфронтации с Москвой.

По данным немецких СМИ, партия Бербок — "Зеленые" — ранее выступала за отправку танков Leopard 2 в Киев, и в конечном итоге им удалось надавить на Шольца, чтобы он согласился. Министра обороны Кристин Ламбрехт, которая была категорически против этого, ушла в отставку.

Это не первый раз, когда Бербок высказывает свою позицию по конфликту. Она заявила на собрании ЕС в Праге в августе прошлого года, что намерена выполнить свои обещания Украине, "независимо от того, что думают мои немецкие избиратели”.

А вот эти самые избиратели, на которых "наплевать" главе МИД ФРГ, очень даже не одобряют поставки немецких танков Украине. В отличие от не очень хорошо образованной чиновницы они помнят, чем закончился подобный "марш" по территории этой страны, бывшей тогда республикой Советского Союза.

Ничего принципиально нового

Комментируя слова главы немецкой дипломатии, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад просто продолжает признавать, что они планировали нынешний конфликт годами:

"Если мы добавим это к откровениям Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на Минские соглашения, то мы говорим о войне против России, которая была спланирована заранее. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали”.

Впрочем, судя по недавнему заявлению украинского коллеги Анналены Бербок Дмитрия Кулебы, западные спонсоры Незалежной уже начали внедрять в умы граждан Европы новое толкование истории этого конфликта. Об этом подробнее здесь.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы война германия олаф шольц дмитрий кулеба мария захарова анналена бербок
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