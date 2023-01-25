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Ольга Лебедева

Кульбит Кулебы: "Москва восемь лет всех обманывала и готовилась к войне"

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неожиданно для всех заявил, что Киев, дескать, "годами добросовестно вёл переговоры", в то время как Москва "использовала Минский процесс при посредничестве Парижа и Берлина, чтобы выиграть время для подготовки войны".

Кульбит Кулебы: "Москва восемь лет всех обманывала и готовилась к войне"

По его словам, одного желания Запада недостаточно для мира, который может наступить только тогда, когда глобальный Юг встанет на сторону Украины.

"В течение восьми лет Украина и Запад пытались положить конец войне с помощью политики и дипломатии”, — утверждает Кулеба в статье под названием "Как не вести переговоры с Россией”, опубликованной Politico. — Минский процесс, инициированный в 2014 году Францией и Германией, привел к тому, что Украина согласилась на годы бесплодных переговоров, чтобы избежать эскалации и сохранить мир в Европе”.

Глава украинской дипломатии патетически настаивает:

"Пока мы сдерживались, Россия наращивала сила, всё это время готовилась к полномасштабной войне против Украины, чтобы разрушить демократический международный порядок одним разрушительным ударом”.

Вероятно, если бы он произносил эти слова с какой-нибудь трибуны, здесь из его глаз выкатилась бы скупая мужская слеза обманутого в лучших чувствах лицедея:

"Украина полностью придерживалась Минского процесса, в то время как Россия никогда не стремилась к честному миру и честной игре”.

Мир разнообразнее, чем кажется

Делая своё громкое заявление, Кулеба, похоже, напрочь забыл о том, что теперь уже бывшие лидеры Германии и Франции, равно как и предшественник нынешнего президента Незалежной ранее говорили о совершенно противоположном. Так, напомню, экс- канцлер Германии Ангела Меркель вдруг вспомнила, целью Минских соглашений было "дать Украине ценное время” для наращивания своих вооруженных сил. А чуть позже бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил это украинским СМИ.

И это не говоря о том, что Пётр Порошенко, который управлял Украиной с 2014 по 2019 год, открыто заявил в июне прошлого года, что Минск "ничего не значил” и был уловкой, чтобы "отсрочить войну — обеспечить восемь лет для восстановления экономического роста и создания мощных вооруженных сил”.

В голове Кулебы подобные "мелочи" не задержались. Вместо этого министр иностранных дел Украины заявил, что "обман лежит в основе внешней политики России и того, как она обращается с международными партнерами — как в Европе, Африке, Азии, так и в других регионах”, и что Москва предпочитает разговаривать с "жертвами, слабаками, приспешниками”.

Видимо, на такой вывод его натолкнули слова экс-президента России Дмитрия Медведева, который на прошлой неделе сказал, что Запад "пытается заручиться как можно большим количеством голосов в поддержку своих антироссийских инициатив, используя закулисные средства, такие как экономическое давление, вымогательство и политический подкуп”.

И после этого, вероятно, Кулебу осенило: "голоса Запада недостаточно” для восстановления глобальной безопасности, и мир в Украине теперь зависит от стран "Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, активизирующих и использующих свой вес и влияние” в таких местах, как ООН.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дмитрий кулеба франсуа олланд ангела меркель минские соглашения
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