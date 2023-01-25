Кульбит Кулебы: "Москва восемь лет всех обманывала и готовилась к войне"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неожиданно для всех заявил, что Киев, дескать, "годами добросовестно вёл переговоры", в то время как Москва "использовала Минский процесс при посредничестве Парижа и Берлина, чтобы выиграть время для подготовки войны".

По его словам, одного желания Запада недостаточно для мира, который может наступить только тогда, когда глобальный Юг встанет на сторону Украины.

"В течение восьми лет Украина и Запад пытались положить конец войне с помощью политики и дипломатии”, — утверждает Кулеба в статье под названием "Как не вести переговоры с Россией”, опубликованной Politico. — Минский процесс, инициированный в 2014 году Францией и Германией, привел к тому, что Украина согласилась на годы бесплодных переговоров, чтобы избежать эскалации и сохранить мир в Европе”.

Глава украинской дипломатии патетически настаивает:

"Пока мы сдерживались, Россия наращивала сила, всё это время готовилась к полномасштабной войне против Украины, чтобы разрушить демократический международный порядок одним разрушительным ударом”.

Вероятно, если бы он произносил эти слова с какой-нибудь трибуны, здесь из его глаз выкатилась бы скупая мужская слеза обманутого в лучших чувствах лицедея:

"Украина полностью придерживалась Минского процесса, в то время как Россия никогда не стремилась к честному миру и честной игре”.

Мир разнообразнее, чем кажется

Делая своё громкое заявление, Кулеба, похоже, напрочь забыл о том, что теперь уже бывшие лидеры Германии и Франции, равно как и предшественник нынешнего президента Незалежной ранее говорили о совершенно противоположном. Так, напомню, экс- канцлер Германии Ангела Меркель вдруг вспомнила, целью Минских соглашений было "дать Украине ценное время” для наращивания своих вооруженных сил. А чуть позже бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил это украинским СМИ.

И это не говоря о том, что Пётр Порошенко, который управлял Украиной с 2014 по 2019 год, открыто заявил в июне прошлого года, что Минск "ничего не значил” и был уловкой, чтобы "отсрочить войну — обеспечить восемь лет для восстановления экономического роста и создания мощных вооруженных сил”.

В голове Кулебы подобные "мелочи" не задержались. Вместо этого министр иностранных дел Украины заявил, что "обман лежит в основе внешней политики России и того, как она обращается с международными партнерами — как в Европе, Африке, Азии, так и в других регионах”, и что Москва предпочитает разговаривать с "жертвами, слабаками, приспешниками”.

Видимо, на такой вывод его натолкнули слова экс-президента России Дмитрия Медведева, который на прошлой неделе сказал, что Запад "пытается заручиться как можно большим количеством голосов в поддержку своих антироссийских инициатив, используя закулисные средства, такие как экономическое давление, вымогательство и политический подкуп”.

И после этого, вероятно, Кулебу осенило: "голоса Запада недостаточно” для восстановления глобальной безопасности, и мир в Украине теперь зависит от стран "Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, активизирующих и использующих свой вес и влияние” в таких местах, как ООН.

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